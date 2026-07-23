最初に結論： 「看護師を辞めたい」と感じることは決して珍しいことではありません。調査では、転職を考える理由として「給与・賞与への不満」が50.0%で最も多く、福利厚生や業務負荷、人間関係など複数の要因が重なっていることもわかりました。大切なのは、「辞めたい」という気持ちを否定するのではなく、その理由を整理し、自分に合った働き方を考えることです。 記事の重要ポイント： 1： 転職したい理由の1位は「給与・賞与への不満」(50.0%)。2位以下を大きく上回り、待遇への納得感が転職意向に大きく影響していました 2： 福利厚生・通勤・業務負荷も上位理由となっており、給与だけではなく働きやすさ全体が職場選びの重要な要素になっています 3： 年代によって転職理由は異なることも判明。20代は給与、30代は通勤、40代は上司との人間関係への不満が目立ちました 4： 転職を急ぐ前に「何が一番つらいのか」を整理することが重要です。原因を明確にすることで、転職だけでなく異動や働き方の見直しなど、自分に合った選択肢が見えやすくなります この記事でわかること 看護師が「辞めたい」「転職したい」と感じる理由ランキング

年代別・職業状況別に見る転職理由の違い

「辞めたい」と感じているのは自分だけではないことを示す調査データ

転職を決断する前に整理しておきたい3つのポイント

「看護師を辞めたいのは甘え?」「転職すべき?」など、よくある疑問への回答

「看護師の仕事をもう辞めたい」と思うのは自分だけなのだろうか――。給与や人間関係、仕事量、将来への不安など、複数の要因が積み重なったとき、人は「もう限界かもしれない」という気持ちになります。

医療機関などの経営者・管理部門担当者向けの採用支援サイト「メディカルサポネット」が看護師の勤務実態や経済状況、離職・転職意向などをまとめた「看護師白書2026」によると、看護師の転職理由の1位は「給与・賞与への不満」(50.0%)でした。

本記事では、看護師が「辞めたい」と思う理由と辞める前に整理したいポイントなどを紹介します。

看護師が「転職したい」と感じる理由ランキング

看護師人材紹介サービス「マイナビ看護師」に登録している会員406名に「転職したい理由」を聞いたところ、ランキングは以下のようになりました(※複数回答可。その他を除く)。

1位:給与(賞与)に不満(50.0%)

2位:福利厚生がよくない・充実していない(20.1%)

2位:家から遠い/通いにくい(20.1%)

2位:業務の負荷が重い(20.1%)

5位:仕事にやりがいを感じられない(17.4%)

6位:残業や夜勤などの時間的な負荷が高い(16.7%)

6位:上司との人間関係に不満(16.7%)

8位:仕事を通じて成長できない(15.3%)

8位:会社に安定性・将来性を感じない(15.3%)

10位:仕事の責任やリスクの負荷が重い(13.9%)

11位:やりたい看護ができない(12.5%)

12位:希望する日に休みにくい・休めない(10.4%)

13位:休日が取れない(9.0%)

14位:医師との人間関係に不満(6.9%)

15位:同僚との人間関係に不満(6.3%)

15位:不本意な異動や配属があった(6.3%)

17位:経営理念に共感できない(3.5%)

17位:他職種との人間関係に不満(3.5%)

19位:患者・家族との関係に不満(2.1%)

ここからはトップ10にランクインした理由について解説していきます。

給与(賞与)に不満

転職したい理由として最も多かったのは、「給与(賞与)に不満」で50.0%でした。2位以下が20.1%で並んでいることを踏まえると、給与・賞与への不満は他の理由よりも突出して高いことがわかります。

看護師の仕事は夜勤や急変対応、患者・家族対応など、身体的にも精神的にも負荷が大きい仕事です。そのため、単に「給料が低い」というよりも、「この責任や働き方に対して、今の給与や賞与が見合っていない」と感じている人が多いと考えられます。

「辞めたい」と思う背景に給与への不満がある場合、それは特別な感覚ではありません。転職を希望する看護師の半数が同じ理由を挙げており、給与・賞与への納得感は転職意向に直結する大きな要素になっています。

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福利厚生がよくない・充実していない

2位は「福利厚生がよくない・充実していない」で20.1%でした。給与そのものだけでなく、休暇制度、各種手当、育児・介護支援、住宅補助、研修支援など、働き続けるうえでの周辺条件も転職意向に影響しています。

福利厚生は、日々の働きやすさだけでなく、「この職場で長く働けそうか」を判断する材料にもなります。たとえば、子育てや介護との両立、体調を崩したときの支援、キャリアアップのための補助制度が不十分だと、将来への不安が大きくなりやすいでしょう。

給与が大きく変わらない場合でも、福利厚生の充実度によって職場への満足度は変わります。「制度が使いにくい」「あっても実態として利用できない」と感じている場合、それも転職を考える理由になり得ます。

家から遠い/通いにくい

「家から遠い/通いにくい」も20.1%で、転職したい理由の上位に入りました。看護師の仕事はシフト制や夜勤を伴うことが多く、通勤負担は想像以上に大きなストレスになりやすいものです。

特に、早朝勤務や夜勤明けの移動、公共交通機関の本数が限られる時間帯の通勤は、体力的な負担につながります。仕事そのものに大きな不満がなくても、通勤時間が長いだけで休息時間が削られ、疲労が蓄積しやすくなります。

通いやすさは、給与や人間関係に比べると軽視されがちですが、働き続けやすさに直結する条件です。「職場に着く前から疲れている」「夜勤明けの帰宅がつらい」と感じる場合、通勤負担も転職理由として十分に考慮すべき要素と言えます。

業務の負荷が重い

「業務の負荷が重い」も20.1%で上位に入っています。人手不足、受け持ち患者数の多さ、記録業務、後輩指導などが重なると、日々の業務量は大きく膨らみます。

看護師の仕事は、単に決められた業務をこなすだけではありません。患者の状態変化を見逃さない観察力、医師や多職種との連携、家族への説明、急変時の判断など、常に高い集中力が求められます。

業務負荷が重い状態が続くと、「休んでも疲れが取れない」「ミスが怖い」「このまま働き続けるのは難しい」という感覚につながりやすくなります。給与不満と業務負荷は別々の問題に見えて、実際には「これだけ働いているのに見合わない」という不満として結びつきやすいものです。

仕事にやりがいを感じられない

5位は「仕事にやりがいを感じられない」で17.4%でした。看護師として働くなかで、患者の回復や感謝の言葉にやりがいを感じる場面はある一方、忙しさや業務のルーティン化によって、その実感が薄れてしまうこともあります。

やりがいを感じられない背景には、仕事内容そのものだけでなく、職場の体制や評価のされ方も関係します。たとえば、「丁寧なケアをしたくても時間がない」「患者と向き合う余裕がない」「頑張っても認められない」といった状況では、仕事の意味を見失いやすくなります。

「看護師に向いていないのかも」と感じる場合でも、実際には職場環境によってやりがいを感じにくくなっているだけかもしれません。 今の職場でやりがいを失っているのか、看護そのものへの気持ちが変わったのかを分けて考えることが大切です。

残業や夜勤などの時間的な負荷が高い

「残業や夜勤などの時間的な負荷が高い」は16.7%でした。看護師の働き方は、夜勤や早番・遅番、急な残業などにより、生活リズムが乱れやすくなります。

時間的な負荷は、単に勤務時間が長いという問題にとどまりません。睡眠の質、家族や友人との時間、趣味や休息の時間にも影響するため、長期的には心身の疲労につながりやすくなります。

特に夜勤が続く場合、体力的な負担だけでなく、「自分の生活が仕事に支配されている」と感じることもあります。時間的なゆとりが失われると、給与や人間関係に大きな不満がなくても、転職を考えるきっかけになり得ます。

上司との人間関係に不満

「上司との人間関係に不満」は16.7%でした。同僚との関係よりも上司との関係が上位に入っている点は、職場での評価や相談のしやすさが転職意向に影響していることを示しています。

上司との関係が悪いと、業務上の相談がしにくくなるだけでなく、シフト、評価、配置、教育機会にも影響を感じやすくなります。「相談しても聞いてもらえない」「頑張っても評価されない」「困っているのに助けてもらえない」といった感覚は、職場への信頼を損ないやすいものです。

人間関係の不満は、表面的には個人間の相性に見えることもあります。しかし、上司との関係に不満がある場合は、マネジメントや職場の相談体制の問題としてとらえる必要があります。

仕事を通じて成長できない

「仕事を通じて成長できない」は15.3%でした。看護師として経験を積む中で、「このまま同じ業務を続けていてよいのか」「スキルアップできているのか」と感じることは少なくありません。

成長実感が得られない職場では、日々の仕事が単なる作業の繰り返しに感じられやすくなります。「研修機会が少ない」「希望する分野に関われない」「教育やフィードバックが不足している」など、将来のキャリアに不安を抱きやすくなります。

「辞めたい」という気持ちの中には、今の職場から逃げたいという感情だけでなく、「もっと成長できる場所に移りたい」という前向きな動機も含まれます。成長できない感覚が続く場合は、転職だけでなく、異動、資格取得、専門領域への挑戦なども選択肢になります。

会社に安定性・将来性を感じない

「会社に安定性・将来性を感じない」も15.3%で同率8位でした。医療機関や施設の経営状態、職場の人員体制、今後の運営方針に懸念があると、そこで働き続けることへの不安も大きくなります。

看護師にとって、職場の将来性は自分の生活やキャリアの安定にも関わります。「人員補充がされない」「設備投資が進まない」「経営方針が見えない」といった状況では、「この職場にいて大丈夫なのか」と感じやすくなります。

安定性への不安は、給与や業務負荷の不満ともつながっています。将来的に待遇が改善する見込みが持てない場合、早めに転職を検討する理由になり得ます。

仕事の責任やリスクの負荷が重い

10位は「仕事の責任やリスクの負荷が重い」で13.9%でした。看護師の仕事は、患者の命や安全に直結する場面が多く、常に緊張感を伴います。

責任の重さそのものは、看護師という仕事の重要性でもあります。しかし、十分な人員体制やサポートがないまま責任だけが増えると、精神的な負担は大きくなります。ミスへの不安、急変対応への緊張、患者・家族対応の難しさが積み重なると、仕事を続けること自体がつらくなることもあります。

「責任が重い」と感じることは、弱さではありません。責任に見合う支援体制や評価、休息が不足している場合、その職場環境を見直すサインと捉えることができます。

【年代別】看護師が転職したい理由

転職したい理由を年代別で見ると、20代で「給与(賞与)に不満」が63.9%と高く、若年層ほど給与面を理由に転職を考えやすい傾向があります。30代では「家から遠い/通いにくい」、40代では「上司との人間関係に不満」が高く、ライフステージによって理由が異なります。

転職を検討するならマイナビ看護師

職業状況別でみると、非正規で「仕事を通じて成長できない」が26.7%と高く、成長機会やキャリア形成への不満が転職したい理由の上位に挙がります。職場の総合満足度別でみると、不満層で「給与(賞与)に不満」が55.4%と高く、給与不満が実際の転職意識にも結びついていると見られます。

年代や就業状況ごとに転職したい理由は異なることがわかります

「看護師を辞めたい」と思っているのは自分だけではない

「看護師白書2026」を見ると、多くの看護師が現在の給与や仕事内容に不満を抱いていることがわかります。

例えば、「給与が見合わない」と感じている人は66.8%と、全体の3人に2人が思っている計算になります。ほかにも「経済的な余裕がない」(66.7%)、「将来が不安」(64.6%)などの項目で高い回答割合が目立ちます。看護師が業務について抱いている違和感は、多くの看護師にも共通していることだと言えるでしょう。

「看護師を辞めたい」という気持ちを整理するためのポイント

今の職場を辞めるかどうかをすぐに決める必要はありません。まずは、次の3つを考えてみましょう。

何が一番つらいのかを考える

まずは「何が一番しんどいのか」を言語化してみましょう。辞めたい理由は給与なのか、人間関係なのか、それとも仕事内容なのか。原因がわかれば、解決方法も見えやすくなります。複数が重なっているなら優先順位を整理するといいでしょう。

今の職場だからつらいのかを考える

今の悩みは病院や施設が変われば改善する問題なのかを考えましょう。看護職そのものは続けたいのか、それとも続けたくないのか。職場の悩みと仕事そのものに対する悩みを切り分けて考えることが大切です。

半年後も同じ気持ちなのかを考える

今の悩みは一時的な忙しさから来るものなのか、それとも心に長く残っている違和感なのか。半年前はどうだったのか、半年後はどうなっているだろうかと、時間軸で考えてみると自分の本音が見えやすくなります。

看護師の転職に関するFAQ

ここでは、看護師の仕事や転職に関する悩みを一問一答形式でまとめました。

Q. 看護師が転職を考える一番の理由は何ですか?

「看護師白書2026」では、「給与・賞与への不満」が50.0%で最も多い転職理由となっています。

Q.「看護師を辞めたい」と思うのは甘えでしょうか?

いいえ。同調査では、給与・将来・仕事量・ゆとりなど、多くの看護師が同様の悩みを抱えていることがわかっています。

Q. 「看護師を辞めたい」と思ったらすぐ転職した方がいいですか?

まずは、辞めたい理由を整理することが大切です。給与、人間関係、仕事内容など原因によって選択肢は変わります。

Q. 看護師は将来に不安を感じていますか?

「看護師白書2026」によると今の生活について、67.0%が「経済的なゆとりがない」と答えており、64.6%が「十分な収入を得られるか不安」と回答しています。現在だけでなく将来への不安も、「辞めたい」気持ちにつながっています。

Q. 転職すれば必ず解決しますか?

転職で改善するケースもありますが、求人票だけではわからない情報もあります。給与だけでなく、働き方や人間関係、職場環境も含めて比較することが重要です。

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まとめ

「看護師白書2026」では、転職を希望する看護師の50.0%が「給与(賞与)への不満」を理由に挙げており、2位以下を大きく引き離して最も多い回答となりました。さらに、「現在の給与は仕事への貢献に見合っていない」と感じている人は66.8%にのぼり、多くの看護師が日々の業務量や責任の重さに対して、十分な評価を受けられていないと感じています。

もちろん、「辞めたい」という気持ちの背景には、給与だけではなく、福利厚生、業務負荷、人間関係、将来への不安、働き方など、さまざまな要因があります。しかし、それらを含めてもなお、給与・賞与への不満が突出して多かったという結果は、「待遇への納得感」が看護師の働き続ける意欲を左右する重要な要素であることを示しています。

もし今、「このまま働き続けていいのだろうか」「頑張っているのに報われない」と感じているなら、その感覚を一人で抱え込む必要はありません。同じような悩みや迷いを抱えながら働いている看護師は少なくなく、その気持ちは決して特別なものではありません。

大切なのは、「辞めたい」という気持ちを無理に否定することではなく、その理由を整理することです。給与への不満なのか、働き方なのか、人間関係なのか、それとも将来への不安なのか。自分の本音を整理することで、今の職場で改善できることと、転職によって解決できることが見えてきます。

「辞めたい」と思ったことは、キャリアを見つめ直す一つのきっかけでもあります。「看護師白書2026」のデータが示しているように、多くの看護師が同じ悩みを抱えているからこそ、自分だけの問題だと決めつけず、納得して働き続けられる環境とは何かを考えることが、次の一歩につながるでしょう。

出典:看護師白書2026年版(マイナビ メディカルサポネット) 調査時期:2026年2月19日～2026年3月16日

調査対象:「マイナビ看護師」会員

調査数:406名

調査方法:インターネットログイン式アンケート

