この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンの繰り上げ返済よりも、老後資金の形成を優先させたい」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンの繰り上げ返済よりも、老後資金の形成を優先させたい」

大きな金額のお金の問題では、住宅ローンの返済もありますが、老後の資金についても気になります。現在、住宅ローン返済中ですが、繰り上げ返済よりも老後資金の形成を優先する選択はアリでしょうか？

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅ローンの返済を続けながら、老後資金の積み立てをされる方は多くいらっしゃいます。住宅ローンはフリーローンやカーローン等と比較すると金利が低く設定されているケースが多いことから、将来のために株式や貴金属などの投資を優先されるケースも考えられます。

一方、住宅ローンを早期完済される方の特徴としては借りている住宅ローン金利が高い場合や、変動金利でこれから金利が上がっていきそうというような将来の返済負担を早期に軽減したいという方が多いです。

逆に繰り上げ返済を優先しすぎてしまうと、予期せぬケガなどによる入院費用などが発生する場合や、住宅等の修理・修繕費用など、多額の現金が必要となる場面に対応ができない場合も想定しておかなければいけません。

一概にどちらが良いというわけではございませんので、双方のメリット・デメリットなどを比較しながら、お客様のライフプランに沿ったご検討をしていただければと思います。