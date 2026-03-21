この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローン返済中に病気やケガで長期間働けなくなったらどうなる？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン返済中に病気やケガで長期間働けなくなったらどうなる？」

住宅ローンの返済は、長い期間続きます。今は健康ですが、急に病気になったり、ケガをしたりして長期間働けなくなった場合に返済はどうなりますか？

日本住宅ローン株式会社の回答

長期間働くことが難しい場合は、出来る限り早いタイミングで金融機関窓口にご相談ください。お客様の状況に応じて、返済条件の変更などの選択肢をご提案いただけるかと思います。

また、住宅ローンには団体信用生命保険という保険制度があります。こちらは予期せぬ病気やケガなどにおいて働けなくなった場合に、条件に該当すると住宅ローンが完済（または一定期間返済が免除）される制度になります。保障内容は金融機関によっても異なり、当社では病気やけがにより仕事ができない状態が一定期間を超える場合は毎月の返済額を免除する保障制度など、お客様に寄り添った団体信用生命保険制度をご準備しております。

住宅ローンをこれから借入される場合には、金利だけでなく、保険制度や各種サービスなど様々な観点から選択していくことが大切です。