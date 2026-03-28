この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「夫婦どちらかが早期退職を考えている場合、ローンはどう設計すべき？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「夫婦どちらかが早期退職を考えている場合、ローンはどう設計すべき？」

様々な働き方が考えられる昨今。我が家では夫婦どちらかが早期退職するかもしれません。その場合に、ローンはどう設計すべきでしょうか？

日本住宅ローン株式会社の回答

早期退職を前提とする場合は、今の収入を前提とした借入をするのではなく、退職後の収入でも返済できる借入を前提として設計することが非常に重要です。

さらに現在、変動金利は金利上昇の傾向にあるため、当初想定していたよりも返済額が増える可能性があります。返済額の見通しを立てやすいという観点では全期間固定金利を視野に入れて検討することが良いでしょう。

また、50歳以上の場合には、リバースモーゲージ型住宅ローンをご活用いただくことも1つの方法です。リバースモーゲージ型住宅ローンは、ご存命中に住宅ローンの利息部分のみを支払っていただく仕組みのため、退職後でも無理なく返済を続けられると当社でもご利用いただいたお客様からご好評いただいております。