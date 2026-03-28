この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「夫婦どちらかが早期退職を考えている場合、ローンはどう設計すべき？」です。
住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「夫婦どちらかが早期退職を考えている場合、ローンはどう設計すべき？」
様々な働き方が考えられる昨今。我が家では夫婦どちらかが早期退職するかもしれません。その場合に、ローンはどう設計すべきでしょうか？
日本住宅ローン株式会社の回答
早期退職を前提とする場合は、今の収入を前提とした借入をするのではなく、退職後の収入でも返済できる借入を前提として設計することが非常に重要です。
さらに現在、変動金利は金利上昇の傾向にあるため、当初想定していたよりも返済額が増える可能性があります。返済額の見通しを立てやすいという観点では全期間固定金利を視野に入れて検討することが良いでしょう。
また、50歳以上の場合には、リバースモーゲージ型住宅ローンをご活用いただくことも1つの方法です。リバースモーゲージ型住宅ローンは、ご存命中に住宅ローンの利息部分のみを支払っていただく仕組みのため、退職後でも無理なく返済を続けられると当社でもご利用いただいたお客様からご好評いただいております。
日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。
https://www.mc-j.co.jp/