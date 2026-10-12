モラハラ夫に怯え、反抗期の娘にも蔑まれる専業主婦の八代玲。誰もが羨む容姿を持つも、攻撃的な性格から、店に迷惑をかけ続けるトラブルメーカーの杏子。そんな2人が道ですれ違った瞬間…雷鳴がとどろいた。病院のベッドで目覚めた2人は、すぐにそれぞれの人格が入れ替わってしまったことに気がつく――。

『ライフトレード～主婦とキャバ嬢の交換人生～』(生駒さくら・ボヘミアンK/双葉社)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――

『ライフトレード～主婦とキャバ嬢の交換人生～』(生駒さくら・ボヘミアンK/双葉社)

「専業主婦とキャバ嬢。交わることのない2人が入れ替わり、それぞれの人生を歩むことになったら!?」モラハラ夫に怯え、反抗期の娘にも蔑まれる専業主婦の八代玲。誰もが羨む容姿を持つも、攻撃的な性格から、店に迷惑をかけ続けるトラブルメーカーの杏子。そんな2人が道ですれ違った瞬間――――雷鳴がとどろいた。病院のベッドで目覚めた2人は、すぐにそれぞれの人格が入れ替わってしまったことに気がつく。若く美しい身体を手に入れた玲。高給取りの旦那がいて安定した生活を手に入れた杏子。2人は身体を入れ替えたまま、強制的にそれぞれの人生を歩むことになる。それぞれの秘密を抱えて――――――