中学生の娘・ひかりが、突然「整形したい」と言い出した。母・彩は戸惑いながらも、学校で容姿をからかわれ傷つく娘の姿に心を痛め、悩んだ末に二重手術に同意する。手術後、ひかりは自信を取り戻し、彩も平穏な日常が戻ったことに安堵するが……。正解のない問いの中で、ルッキズムの呪縛に苦しむ親子の姿を生々しく描いたセミフィクション。

シリーズ立ち行かないわたしたち『娘に整形したいと言われたら』(うみの韻花/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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プロローグ

第1話：整形したい

次回、続きます。

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