ABEMAの番組『さらばの合法オークション』#2に、漫画家の真鍋昌平が出演。『闇金ウシジマくん』のキャラクターのモデルとなった人物からお叱りを受けたエピソードや、作品の制作秘話を明かした。

『さらばの合法オークション』は、さらば青春の光・森田哲矢が仕掛ける、“人脈を金に変える”マネーゲーム。バイヤーは2人1組のチームとなり、人脈を駆使してオークションにかける商品を調達。実際に一般参加者を交えオークションを実施し、その落札金額を競い合う。

11月11日に放送された第2回では、岡野陽一と日本一おもしろい大崎のチームが『闇金ウシジマくん』の原作者・真鍋昌平のもとを訪問。『闇金ウシジマくん』の原画展を巡りながら、出品する品を探した。

闇金業者への取材について聞かれた真鍋は、取材で「お叱りを受けるみたいな」こともあると説明。実業家・与沢翼をモデルにしたキャラクターの原画を前に、モデルとなった与沢から怒られたことがあると明かした。「『悪評千里を走るからなんでも描いていいです』って言われて、走りすぎちゃって」と振り返ると、2人は笑いながら話に聞き入った。

また、作中の衝撃的な場面についても、真鍋は「それをやったっていう人を聞いて…」と制作の背景を語った。話を聞いた岡野は「笑って言ってるけど怖いんだよ」と驚いた様子を見せた。

真鍋は原画展の会場限定で、『闇金ウシジマくん』最終話の続きにあたる“10年後”の物語を特別漫画『闇金エザキくん』として公開しているという。会場を案内した後、真鍋はその表紙ページの試し刷りを出品することを提案。世界に1枚しかなく、今後も試し刷りをする予定はないという貴重な品だ。

試し刷りがスタジオに登場すると、岡野と大崎は「マジすか！？」「デカっ」と大興奮。真鍋は直筆サインとウシジマくんのイラストを描き添えた。品物はスタート価格20万円でオークションにかけられた。

『さらばの合法オークション』#2は、ABEMAで無料見逃し配信中。

（C）AbemaTV, Inc.