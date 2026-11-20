元プロボクサー針磨梁は とある試合をきっかけに2年間の植物状態へと陥ってしまう。目覚めた矢先に待っていたのは、選手生命の終了通告、父の死、所属ジムによる裏切り…。

憤怒し、悲しみに暮れる針磨はプロモーター（興行師）としてボクシング界を成り上がっていくことを誓うのであった。これは拳を操り、銭を稼ぐ、ボクシングの【裏】に生きる者たちの物語!!!!

「週刊ヤングジャンプ」連載中、アプリ「ヤンジャン＋」配信中、コミックス最新5巻は11月18日に発売、『嘘喰い』の迫稔雄が描く『げにかすり』第1巻より一部をご紹介します。

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#001 溌剌ボクサー(3)

次回、続きます。『げにかすり』は、「週刊ヤングジャンプ」で連載中、アプリ「ヤンジャン＋」配信中、コミックス最新5巻は11月18日発売です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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(C)迫稔雄／集英社