近年、各地でクマの目撃情報や被害が相次ぎ、大きな話題となっている。本来であれば人を避けるはずのクマだが、従来のクマとは異なる行動パターンや習性を持つ新しいタイプのクマたちが年々増加しているのだとか。

「眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話」(日本文芸社)は、クマの多面的な魅力を図解とともにわかりやすくひも解いていく1冊。今回は、クマの常識から知られざる新事実まで、一部を抜粋してご紹介します。

画像はイメージ

■クマはどこにすんでいるの? 現在の主な生息地

ほとんどが北半球にすんでいる

クマの仲間は、世界のどの地域にすんでいるのでしょう。現存する8種類のクマのうち、もっとも広範囲に分布するのが日本にもすむ「ヒグマ」です。ユーラシア大陸西部から北極圏、東アジア、中央アジアの高地のほか、アラスカやロッキー山脈など北アメリカ大陸にも分布しています。

「アメリカクロクマ」は、北アメリカに生息するクマの仲間です。カナダからアメリカ合衆国、メキシコ北部と、北アメリカ大陸全域にまたがって暮らしています。

そして、生息するクマの種類がもっとも多いのがアジア地域です。先に挙げたヒグマのほか、ロシアや中国、日本には名の知れた「ツキノワグマ」、インドやスリランカにはナマケモノに似た姿の「ナマケグマ」、東南アジアのジャングルには小柄で器用な「マレーグマ」がすんでいます。また、中国の山林には竹を食べて過ごす「ジャイアントパンダ」が生息し、北極の海氷上には真っ白な姿が特徴的な「ホッキョクグマ」が暮らしています。

さて、ここまでは北半球の話でしたが、実は南半球にはクマはほとんど生息していません。例外が「アンデスグマ」。赤道直下のアンデス山脈にすむこの種が、現在確認されている最南端のクマです。