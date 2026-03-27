普段から目にはしているけど、名前がわからないものってありますよね。今回はそんな意外に知らないモノの名前をクイズ形式でご紹介。
これを知っていれば、あなたは雑学王かも!?
よく見るアレの名前は?
難易度:★★★☆☆
テニスの大会で高い椅子に座って試合を仕切る主審、なんという名前でしょう......?
――正解は次のページで!
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