普段から目にはしているけど、名前がわからないものってありますよね。今回はそんな意外に知らないモノの名前をクイズ形式でご紹介。

これを知っていれば、あなたは雑学王かも!?

よく見るアレの名前は?

難易度:★★★☆☆

テニスの大会で高い椅子に座って試合を仕切る主審、なんという名前でしょう......?

――正解は次のページで!