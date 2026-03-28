普段から目にはしているけど、名前がわからないものってありますよね。今回はそんな意外に知らないモノの名前をクイズ形式でご紹介。

これを知っていれば、あなたは雑学王かも!?

よく見るアレの名前は?

難易度:★★★★☆

スマホでアプリがマイク/カメラ使用中に出る"点"、なんという名前でしょう......?

――正解は次のページで!