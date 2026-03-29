普段から目にはしているけど、なぜその名前が付いているのかがわからないものってありますよね。今回はそんな意外に由来を知らないモノをクイズ形式でご紹介。

これを知っていれば、あなたは雑学王かも!?

Bluetoothの名前の由来は?

難易度:★★★★☆

スマホやイヤホンでおなじみの「Bluetooth」。その名の由来は......?

A,北欧の王の異名

B,青色のLEDライトに由来

C,歯科医療機器の開発コードネーム



Bluetooth

――正解は次のページで!