「仲のいい4人でつるんでいた私たちは、ある計画をしたのです」免許を取ったことをきっかけに、近場へ肝試しへ行ってみたら……。

ブログ「とりまるブログ」やInstagramに漫画を投稿しているとりまるさん・ねこぽちゃさんが手掛けるホラー作品「肝試しのお土産」をご紹介します。

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第5話

次回、続きます。

作者・とりまる ねこぽちゃさんの「とりまるブログ」では「肝試しのお土産」をはじめ、様々な漫画を連載中! 気になった方はぜひチェックしてみてください。

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引用元：とりまるブログ「肝試しのお土産」5