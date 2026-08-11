私「ぷちっ」とキレたので、あとは勝手に幸せになります! 婚約者の皇子を奴隷娘に奪われた、公爵令嬢のパトリシア。 自ら婚約を破棄した彼女は、幼なじみの仮面の皇子の案内でイケメンの王子や騎士が在籍する、超名門アカデミーへ入学! そこで出会った農家の娘シェリルは、身分が低いことが原因で先輩グループからの嫌がらせに遭っていて……。

人生やり直し×学園ラブ×政治ファンタジー、『ぷちっとキレた令嬢パトリシアは人生を謳歌することにした』(作画：ほこら、シナリオ・構成：玉光、原作：あまNatu、キャラクター原案：月戸/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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第2話：学園での出会い

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