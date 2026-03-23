「仲のいい4人でつるんでいた私たちは、ある計画をしたのです」免許を取ったことをきっかけに、近場へ肝試しへ行ってみたら……。
ブログ「とりまるブログ」やInstagramに漫画を投稿しているとりまるさん・ねこぽちゃさんが手掛けるホラー作品「肝試しのお土産」をご紹介します。
第4話
次回、続きます。
作者・とりまる ねこぽちゃさんの「とりまるブログ」では「肝試しのお土産」をはじめ、様々な漫画を連載中! 気になった方はぜひチェックしてみてください。
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「仲のいい4人でつるんでいた私たちは、ある計画をしたのです」免許を取ったことをきっかけに、近場へ肝試しへ行ってみたら……。
ブログ「とりまるブログ」やInstagramに漫画を投稿しているとりまるさん・ねこぽちゃさんが手掛けるホラー作品「肝試しのお土産」をご紹介します。
次回、続きます。
作者・とりまる ねこぽちゃさんの「とりまるブログ」では「肝試しのお土産」をはじめ、様々な漫画を連載中! 気になった方はぜひチェックしてみてください。
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