夫・大地の地元に引っ越ししてきた主人公・上原芽衣。階下に住む坂下家の聖奈と年齢と境遇が近いこともあり、仲良くなる。しかし娘の手押し車から出る音をきっかけに、何者かにドアを叩かれることに。誰が一体ドアを叩いてるの? そして明らかになる階下の住人の秘密とは……!

LScomicのサブレーベル「幸せの裏側」、『階下の住人がドアをドンドン叩いてくる件 ～嫌がらせの連鎖～』(ねこじまいもみ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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