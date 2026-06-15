父には、"本当の家族"がいるらしい。17歳のはるかは幼いころから母親と二人暮らしをしている。父親は遠くに暮らしていて、たまに会うと甘やかしてくれる。2人は離婚したのだろうけれど、それでも一人娘である自分は両親に愛されている、はるかはそう信じて疑ったことはなかった――父から｢お前には姉がいる｣と告げられるまでは。

シリーズ立ち行かないわたしたち『不倫の子だなんて知りたくなかった』(URON/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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