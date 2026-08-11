演劇サークルで出会った同級生のかずしと結婚したともか。地味な自分にも優しかったかずしだったが、結婚後しばらくすると豹変。モラハラ夫と化してしまった……。ある日演劇サークルの後輩・アンリのSNSが目に留まり、開くと――。え!?これってかずしと不倫してるってこと!?不倫の匂わせが出てくる出てくる……。

しかも、アンリは次第にともかの髪型や服装をまねし始め、密会の様子をアップしていき…。「SNSに足跡がついてるってことは見てるんでしょ?」――これってもしかして私への宣戦布告!?夫も不倫相手も絶対に許さない…!

『不倫女が「私」になろうとしています』(企画：リアコミ・原作：ともか・漫画：ぱんがゆ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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