ここ数年、再び注目を集めている怪談やホラー。怪談イベントが各地で行われ、2025年に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破する人気ぶりだ。SNSでも、誰かの“ちょっと怖い”が「わかる……」「これ私もある」と共感を呼んで話題になることが多く、怪談はむしろ自分の気持ちをそっと代弁してくれるフォーマットとして浸透しつつある。

連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現する(一部変更の可能性あり)。今回お届けするのは、「恐怖の騒音トラブル」の体験談。

読者の“ぞっとする”体験談「恐怖の騒音トラブル」

新しいマンションに引っ越して間もない頃のこと。夜になると、決まって上の階から激しい物音が響いてくる。

ズドン! ドゴン!

「またかよ……」

「ったく……」

最初は生活音だと思っていたが、あまりに毎晩続くため、ついに男性は上の階へ注意しに向かった。

しかし、目の前に広がっていた光景に、言葉を失う。

ドアに貼られていたのは、「入居者募集中」の紙。上の階は、誰も住んでいない“空室”だった。

集合住宅で暮らす人が増える一方、「生活音トラブル」は今も身近な悩みのひとつだ。上階の足音や物音は、たとえ正体が分からなくても、確かに“そこに誰かがいる”と感じさせる。

空室率の高いマンションでは、同じフロアに人が住んでいないケースも珍しくない。それでも、建物の構造音や配管、風や温度差によるきしみが、人の動きのように聞こえることがある。

だが、「空室から毎晩聞こえる生活音」という状況は、理屈で説明できるとしても、すぐに納得できるものではない。

日常に溶け込んだ“いつもの音”が、ある日突然、説明不能な存在に変わる。この体験談は、暮らしのすぐ隣に潜む怪談の怖さを、静かに突きつけてくる。

怪談は単なる“怖い話”にとどまらず、日常の不安や人間関係の機微を映し出す鏡でもある。近年はSNSで誰もが身近な「小さな怪談」を共有できるようになり、怖さよりも“共感”が広がる場面が増えた。今後も、私たちの生活の中に潜むささやかな違和感や心の揺れを、怪談というフィルターを通して見つめ直す機会が増えていくのかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート