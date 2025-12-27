ここ数年、再び注目を集めている怪談やホラー。怪談イベントが各地で行われ、2025年に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破する人気ぶりだ。SNSでも、誰かの“ちょっと怖い”が「わかる……」「これ私もある」と共感を呼んで話題になることが多く、怪談はむしろ自分の気持ちをそっと代弁してくれるフォーマットとして浸透しつつある。

連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現する(一部変更の可能性あり)。今回お届けするのは、「見知らぬ女性」の体験談。

読者の“ぞっとする”体験談「見知らぬ女性」

「本当にあった…読者の実話怪談・奇談」を1話から無料でイッキ読み!

一人暮らしをしていた、ある日のこと。仕事を終えて部屋に帰宅した男性は、玄関を開けた瞬間、息をのんだ。

部屋の奥に……見知らぬ女性が、うずくまっていたのだ。

「ひっ……!?」

思わず後ずさりしながら、声を振り絞る。

「だ……誰だ!? 警察呼びますよ!」

震える手でスイッチを探し、恐る恐る電気をつけると……次の瞬間、男性は言葉を失った。

部屋には、誰もいなかった。鍵も、確かに閉まったままだった。あの女性は、いったい何だったのか。“見間違い”で片づけるには、生々しすぎる光景だった。

自宅は、「最も安心できる場所」である一方、「不安を感じやすい空間」になるケースも。

特に夜間の帰宅時は、疲労や暗さ、生活音のなさが重なり、人の気配に過敏になりやすい。わずかな影や家具の輪郭が、“誰かがいる”と錯覚することもある。

一方で、防犯意識が高まる現代では、鍵やオートロックといった物理的な安全が「誰も入れないはず」という思い込みを強め、その前提が崩れた瞬間の恐怖は、より鮮烈になる。

侵入者はいなかった。鍵も壊されていない。それでも確かに“いた”という感覚だけが残る。

こうした体験は、安全と不安が背中合わせの暮らしの中で生まれる、現代的な怪談の一つなのかもしれない。

怪談は単なる“怖い話”にとどまらず、日常の不安や人間関係の機微を映し出す鏡でもある。近年はSNSで誰もが身近な「小さな怪談」を共有できるようになり、怖さよりも“共感”が広がる場面が増えた。今後も、私たちの生活の中に潜むささやかな違和感や心の揺れを、怪談というフィルターを通して見つめ直す機会が増えていくのかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート