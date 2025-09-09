「ジョン・ウィック」シリーズは、伝説の殺し屋ジョン・ウィックによる復讐劇と、そこで巻き起こる事件を描いたアクション大作です。キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィックの怒りや苦悩、そして孤独な戦いが、華麗な「ガン・フー」アクションとともに展開され、アクション面でも高く評価されています。2024年までに映画4作品とドラマ1作品が公開されたヒットシリーズです。

世界中の映画ファンが続編を待ち望むなか、2025年にはスピンオフ作品が公開されています。さらにジョン・ウィックが主人公となる5作目の制作も発表されている、ますます目が離せないシリーズです。

この記事は、映画「ジョン・ウィック」シリーズの最新作を含む全6作品を見るのにおすすめの順番を解説します。

映画「ジョン・ウィック」シリーズを見る順番

映画およびドラマ「ジョン・ウィック」シリーズは2025年時点で6作品が公開(放映)されています。まずはこれらの時系列と公開順を把握しておきましょう。

「ジョン・ウィック」シリーズの公開(放映)順

映画『ジョン・ウィック』(2014年) 映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(2017年) 映画『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019年) 映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023年) ドラマ『ザ・コンチネンタル ジョン・ウィックの世界から』(2023年) 映画『バレリーナ:The World of John Wick』(2025年)

「ジョン・ウィック」シリーズの時系列順

ドラマ『ザ・コンチネンタル ジョン・ウィックの世界から』(2023年) 映画『ジョン・ウィック』(2014年) 映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(2017年) 映画『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019年) 映画『バレリーナ:The World of John Wick』(2025年) 映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023年)

映画「ジョン・ウィック」シリーズは2014年公開の1作目から、回を追うごとに登場人物たちの心情や環境が変化していきます。ストーリーもどんどんスケールアップし、新たな世界観が提供されていく点も魅力となっています。

「ジョン・ウィック」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「ジョン・ウィック」シリーズは、以下の順番で見ることをおすすめします。

映画『ジョン・ウィック』(2014年) 映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(2017年) 映画『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019年) 映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023年) ドラマ『ザ・コンチネンタル ジョン・ウィックの世界から』(2023年) 映画『バレリーナ:The World of John Wick』(2025年)

「ジョン・ウィック」シリーズは公開の順番どおりに見ることをおすすめします。もちろん途中からの視聴も可能ですが、1作目から見るほうがより深く作品に入り込むことができるでしょう。

メインシリーズでメガホンを取っているのは、スタントマン出身のチャド・スタエルスキ監督。見応え十分なアクションシーンの数々は、世界で高い評価を得ています。

「ジョン・ウィック」シリーズのあらすじ・キャスト一覧

ここからは「ジョン・ウィック」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

映画『ジョン・ウィック』

あらすじ

過去に伝説の殺し屋としてその名をはせながら、愛する妻のため裏社会から足を洗った男、ジョン・ウィック。幸せな日々を送っていたが、妻の急逝により彼の生活は一変する。それでも妻が遺した子犬デイジーの存在が、悲しみに暮れる彼の暮らしに小さな光を灯していた。ある日、ジョンの愛車を狙って自宅へ入り込んだ強盗の手で、無残にもデイジーの命が奪われてしまう。怒りに震えるジョンは憎き強盗への復讐を決意した。その強盗は、かつてジョンが仕事をしていたロシアン・マフィアのボスの息子だった……。

出演/キアヌ・リーブス、ミカエル・ニクヴィスト、アルフィー・アレン

監督/チャド・スタエルスキ

公開年/2014年

おすすめポイント・見どころ

作品の序盤、すべてを奪われたジョンが怒りと憎しみのなかでシャワーを浴びるシーンがあります。

ここで明らかになるのが、彼の背中に彫られたタトゥー「Fortis Fortuna Adiuvat(幸運は勇者に味方する)」。これはハワイにあるカネオヘ・ベイ航空基地に所属する海兵隊のモットーであり、ジョンも元は軍人だったことを表現しています。

ジョンの戦闘スタイルにもそれはしっかりとあらわれ、銃とカンフーを駆使した「ガン・フー」と呼ばれる美しいアクションシーンは今作最大の見どころです。

作品を見た感想

・「キアヌ・リーブスの迫力満点の演技に『マトリックス』の制作陣が携わるだけあっておもしろい」(49歳男性)

・「第1弾にして最高傑作」(38歳男性)

・「キアヌ・リーブスがハマり役でおもしろかった」(64歳男性)

・「アクションが素敵でよかった」(55歳女性)

・「主人公の行動力がすごく、ストーリーのワクワク感がたまらない」(52歳男性)



映画『ジョン・ウィック:チャプター2』

あらすじ

ロシアン・マフィアとの闘いから5日後……。ジョン・ウィックはイタリアン・マフィアのサンティーノから身内殺しの依頼を受ける。しかし平穏な生活を望むジョンはその依頼を断った。これに怒ったサンティーノは、ジョンの自宅をバズーカで爆破。さらにジョン・ウィック殺害依頼が世界中に拡散され、ジョンは世界中の殺し屋たちから命を狙われることに。ジョンに懸けられた7億円の懸賞金を狙う猛者たちが次々と襲いくるなか、ジョンはサンティーノを追う……。

おすすめポイント・見どころ

『ジョン・ウィック:チャプター2』で登場するサンティーノの片腕・アレス。クールなルックスとタイトなスーツの着こなしが印象的で、シリーズの中でもファンの多いキャラクターです。一言も言葉を発することなく手話で会話をする彼女もまた、ジョンの命を狙う殺し屋の一人。

銃撃戦、肉弾戦のどちらも高い実力を有しており、物語終盤でサンティーノを守りながらジョンを追い詰めていくシーンは見応え十分です。

出演/キアヌ・リーブス、リッカルド・スカマルチョ、ルビー・ローズ

監督/チャド・スタエルスキ

公開年/2017年

作品を見た感想

・「ストーリーとキャスティングが魅力的で見飽きない」(35歳男性)

・「いろいろと魅力があり、ハラハラドキドキ」(44歳女性)

・「大変すばらしい作品。次回作も今から楽しみです」(61歳男性)



映画『ジョン・ウィック:パラベラム』

あらすじ

「主席連合」と呼ばれる裏組織の聖域であり、決してそこで血を流してはならないと言われるコンチネンタルホテル。ジョン・ウィックはそこでの不殺の掟を破り、大切なものを奪ったマフィアへ復讐を果たす。掟を破った者を待つのは、組織による厳しい粛清のみ。ニューヨーク中の殺し屋から命を狙われたジョンは、モロッコへと飛んだ。満身創痍の中、モロッコのコンチネンタルホテルを取り仕切るソフィアに救いを求めるが、そこにもまた組織の手が迫っていた。再び自由を取り戻すため、ジョンと巨大組織の壮絶な闘いが始まる。

おすすめポイント・見どころ

「ジョン・ウィック」シリーズでたびたび登場するこの「主席連合(ハイテーブル)」とは、世界中の犯罪組織から選ばれた主席たち合計12名によって構成された協会です。裏社会の秩序を保つため、この主席連合によって、厳しい掟が定められています。

コンチネンタルホテルも主席連合の傘下にあり、ホテル内での殺しは固く禁じられていました。ほかにも、血の聖印と呼ばれる契約を交わした者を殺めてはいけないというルールがあります。掟を破った者に与えられるのは「死」……。いくつも掟を破ったジョンは、巨大組織から命を狙われることとなったのです。

出演/キアヌ・リーブス、ハル・ベリー、イアン・マクシェーン

監督/チャド・スタエルスキ

公開年/2019年

作品を見た感想

・「どれも好きだが、これが一番好き」(53歳男性)

・「どんどん強くなっていくところがすごい」(54歳男性)

・「ストーリーが一番好みだったから」(39歳男性)

・「あのスリルとどんでん返しがたまらない」(63歳男性)

・「アクション大作だと思いました」(50歳男性)



映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

あらすじ

「主席連合」の新たな権力者の座にグラモン侯爵が就任。彼はジョン・ウィックを許さず、ジョンを匿ってきたニューヨークのコンチネンタルホテルを爆破し、コンシェルジュのシャロンを殺害。さらにグラモン侯爵は、ジョンの友人でもあった盲目の殺し屋・ケインに彼の殺人を命じた。地下に潜伏していたジョンは、旧友のシマヅが支配人をしている大阪のコンチネンタルホテルを訪ねるが、そこにも複数の殺し屋が現れる。シマヅはジョンをかばい、ケインと激しい戦いを繰り広げるが……。

おすすめポイント・見どころ

169分という長さを誇るこのシリーズ第4作。169分の間、とにかくさまざまな戦いが描かれます。特に圧巻なのは、大阪のコンチネンタルホテルで行われる肉弾戦でしょう。キアヌ・リーブス、真田広之、ドニー・イェンという、アメリカ・日本・香港が誇る肉体派アクション俳優が激しい戦いを繰り広げます。アクションが見どころのこのシリーズの中でも、最も熱い正統派のアクションが見られる作品と言えるでしょう。

出演/キアヌ・リーブス、ドニー・イェン、真田広之、ビル・スカルスガルド

監督/チャド・スタエルスキ

公開年/2023年

映画『バレリーナ:The World of John Wick』

あらすじ

孤児となったイヴ・マカロは、バレリーナを養成する組織ルスカ・ロマで育てられる。しかし、ルスカ・ロマには暗殺者を養成するという裏の顔があった。バレリーナ、そして暗殺者として成長したイヴは、幼い頃に殺された父親の復讐のために立ち上がる。そんな彼女の前に、伝説の殺し屋であるジョン・ウィックが現れ……。

『ジョン・ウィック:パラベラム』と『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の間となる期間に起こった出来事を描くスピンオフ作品。アナ・デ・アルマスが、バレリーナと暗殺者という二つの顔を持つ主人公・イヴを演じている。

出演/アナ・デ・アルマス、ノーマン・リーダス、アンジェリカ・ヒューストン、 キアヌ・リーヴス

監督/レン・ワイズマン

公開年/2025年

「ジョン・ウィック」のスピンオフ作品

「ジョン・ウィック」シリーズは、スピンオフとしてのドラマ作品も展開されています。

ドラマ『ザ・コンチネンタル ジョン・ウィックの世界から』

あらすじ

1970年代、ニューヨーク。ロンドンで起業していたウィンストン・スコットは、兄のフランキーが起こした事件のためにニューヨークに戻ることとなる。フランキーは、コンチネンタルホテルを襲撃し、囚われの身となっていた。ウィンストンは主席連合と戦い、ホテルを手中に収めていく……。

後にジョン・ウィックと深い因縁で結ばれるウィンストン・スコットが、ニューヨーク・コンチネンタルホテルの支配人として地位を確立するまでの物語が描かれる。

出演/メル・ギブソン、コリン・ウッデル、ミシェル・プラダ、ベン・ロブソン

監督/アルバート・ヒューズ、シャーロット・ブランドストロム

公開年/2023年

「ジョン・ウィック」シリーズの魅力

キアヌ・リーブス主演の「ジョン・ウィック」シリーズの魅力と言えば、まずはなんと言っても華麗なアクションでしょう。「マトリックス」シリーズでスタントマンを務めたチャド・スタエルスキが監督としてメガホンを取っていることもあり、アクションシーンはこれまでのアクション映画とは一線を画すものでした。

伝説的な殺し屋であるジョン・ウィックは、銃の腕はもちろん、格闘スキルも超一流。ガンアクションとカンフーを掛け合わせた「ガン・フー」という銃を持った接近戦で敵をなぎ倒していきます。さらに、シリーズが進むに従って、車を使った「カー・フー」、犬を使った「ドッグ・フー」、日本刀を使った「刀(トウ)・フー」など、さまざまなアクションスタイルで観客を楽しませてくれます。

また、暗殺者たちの隠れ家であるコンチネンタルホテルや主席連合といった、裏社会に確立された大組織という世界観も他の作品には見られないもの。このコンチネンタルホテルは世界中にあるため、物語もワールドワイドに広がっています。

さらに、シリーズに登場するクセの強い脇役たちも見逃せません。シリーズ第1作で登場するミカエル・ニクヴィストとアルフィー・アレンが演じるロシアン・マフィア父子や、2作目に登場するリッカルド・スカマルチョ演じるイタリアン・マフィア幹部。さらに、イアン・マクシェーン、マーク・ダカスコス、アンジェリカ・ヒューストン、真田広之、ドニー・イェン、ローレンス・フィッシュバーンといった世界中の名俳優が登場しています。

アクの強い俳優が多く登場し、濃いアクション&ドラマを魅せる。この味濃い目の物語がクセになり、ジョン・ウィック沼にハマってしまうのです……。

「ジョン・ウィック」シリーズを視聴できる動画配信サービス

「ジョン・ウィック」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年9月時点で「ジョン・ウィック」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『ジョン・ウィック』

映画『ジョン・ウィック:チャプター2』

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』

映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

ドラマ『ザ・コンチネンタル ジョン・ウィックの世界から』

Hulu

映画『ジョン・ウィック』

映画『ジョン・ウィック:チャプター2』

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』

映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

Netflix

映画『ジョン・ウィック』

映画『ジョン・ウィック:チャプター2』

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』

映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

U-NEXT

映画『ジョン・ウィック』

映画『ジョン・ウィック:チャプター2』

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』

映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

「ジョン・ウィック」シリーズは、多くの動画配信サービスで視聴可能です。お好きなサービスを利用しましょう。

映画「ジョン・ウィック」シリーズをチェックしよう!

キアヌ・リーブス主演のアクション映画「ジョン・ウィック」シリーズは、スタイリッシュであざやかな戦闘シーンが一番の見どころといえるでしょう。ジョン・ウィックという人物を取り巻く奥深いストーリーや、「主席連合」という組織が支配する裏社会の掟など、他に類を見ない世界観も、物語を味わい深くいろどっています。まだ視聴したことのない人はもちろん、シリーズファンの方も、じっくり見返すことで新たな発見があるかもしれません。

「マトリックス」シリーズと縁の深いキャスト・スタッフがこの作品に多く関わり、キアヌの新たな代表作とも言われる「ジョン・ウィック」シリーズ。ぜひこの機会に楽しんでみてください。

