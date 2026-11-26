歴史上の偉人といえば、偉大な功績を残した立派な人物というイメージがありますよね。しかし、実際には「なぜそんなことを!?」と驚かされるような奇妙な習慣や、常人には理解しがたい行動が伝えられている人物も少なくないのだとか…。

この連載では、そんな偉人たちにまつわる知られざる奇行や驚きの逸話を4コマ漫画で紹介。なお、エピソードは史料や伝承、関係者の回想などに基づくものであり、真偽や細部には諸説あるものも含まれます。

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石川啄木の意外な私生活

友人から借りたお金で芸者遊び

「はたらけど はたらけど猶 わが生活 楽にならざり ぢっと手を見る」

この有名な短歌を詠んだのは、歌集『一握の砂』などで知られる歌人・石川啄木です。貧しさや生活の苦しさを表現した作品で知られていますが、実は本人の金銭事情はかなり奔放だったようです。

啄木は生涯にわたって金銭に困り、友人や知人など約60人から借金を重ねていました。その総額は、現在の価値に換算すると約1,400万～2,800万円にも上るとされています。

さらに、生活が苦しいと訴えながらも、友人から借りたお金で芸者遊びに明け暮れており、お金を貸した友人たちを悩ませていたのだとか。

文学史に残る名歌を生み出した一方で、私生活では周囲を振り回す一面もあった石川啄木。作品から受ける印象とはずいぶん違う、なんとも人間臭い人物だったようです。

偉人たちの意外な一面を知ると、歴史がもっと面白い

歴史に名を残す偉人たちも、私たちと同じ一人の人間。歴史に名を残す偉人と聞くと、頭脳明晰で人格者、何事にも秀でた完璧な人物を想像するかもしれませんが、実際には独特のこだわりを持っていたり、周囲を困惑させるような行動を取ったりする人物も少なくありません。

大きな功績を残した人物であっても、日常生活では意外な一面を見せていたもの。そんな人間らしいエピソードを知ると、歴史上の人物が少し身近に感じられるのではないでしょうか。