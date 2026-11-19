歴史上の偉人といえば、偉大な功績を残した立派な人物というイメージがありますよね。しかし、実際には「なぜそんなことを!?」と驚かされるような奇妙な習慣や、常人には理解しがたい行動が伝えられている人物も少なくないのだとか…。

この連載では、そんな偉人たちにまつわる知られざる奇行や驚きの逸話を4コマ漫画で紹介。なお、エピソードは史料や伝承、関係者の回想などに基づくものであり、真偽や細部には諸説あるものも含まれます。

天才作曲家ベートーヴェンの奇行とは

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンといえば、『運命』や『第九』など、音楽史に残る名曲を生み出した偉大な作曲家。しかし、その創作の裏側には、周囲を驚かせるような奇妙な習慣もあったようです。

伝記などによると、ベートーヴェンは作曲に熱中すると冷たい水を頭からかぶることがあったといわれています。階下に水漏れを起こしてしまったという逸話も…。

ひらめきを得るためだったのか、単なるこだわりだったのかは定かではありませんが、音楽に没頭するあまり、日常生活でも周囲を振り回していた様子がうかがえます。

数々の名曲を生み出した天才作曲家も、私生活ではなかなか個性的な人物だったのかもしれません。

偉人たちの意外な一面を知ると、歴史がもっと面白い

歴史に名を残す偉人たちも、私たちと同じ一人の人間。歴史に名を残す偉人と聞くと、頭脳明晰で人格者、何事にも秀でた完璧な人物を想像するかもしれませんが、実際には独特のこだわりを持っていたり、周囲を困惑させるような行動を取ったりする人物も少なくありません。

大きな功績を残した人物であっても、日常生活では意外な一面を見せていたもの。そんな人間らしいエピソードを知ると、歴史上の人物が少し身近に感じられるのではないでしょうか。