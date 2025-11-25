平成に青春を過ごした人なら「あるある!」と叫びたくなる懐かしの思い出を4コマ漫画でお届け。ポケベル、ルーズソックス、ガラケーのストラップ……あの頃の「当たり前」が今では新鮮? マイナビニュース会員に聞いた思わずクスッと笑える「平成あるある」をどうぞ!

ストラップ筋!?

ガラケーには大量のストラップをジャラジャラと付けるのが平成の女子高生のスタイル☆たとえ重すぎて使いづらくても、可愛いストラップたちを1つだけに絞るなんてできない! 平成女子の流行スタイルは忍耐との戦いなのでした。