2016年に単発ドラマとして登場して人気を博し、以来連続ドラマ化、映画化を果たしてきた「おっさんずラブ」シリーズ。田中圭、吉田鋼太郎らが見せる「ボーイズラブ(BL)」ならぬおっさんたちのピュアなラブストーリー「おっさんずラブ」に、多くのファンが胸をキュンキュンさせました。

本記事ではこの映画・ドラマ「おっさんずラブ」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「おっさんずラブ」シリーズを見る順番

「おっさんずラブ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開(放映)順と時系列を把握しておきましょう。

「おっさんずラブ」シリーズの公開順

「おっさんずラブ」シリーズの公開(放映)順は以下のようになっています。

単発ドラマ『おっさんずラブ』(2016) 連続ドラマ『おっさんずラブ』(2018) 映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』(2019) 連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(2019) スペシャルドラマ『おっさんずラブ -in the sky- ~ゆく年くる年SP~』(2019) 連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(2024)

2016年に単発ドラマが放映され、好評により2018年に連続ドラマ化されました。その後、映画化、さらに連続ドラマとして『おっさんずラブ -in the sky-』、『おっさんずラブ-リターンズ-』の2シーズンが放映されています。

「おっさんずラブ」シリーズの時系列順

「おっさんずラブ」シリーズの時系列順は以下のようになっています。

単発ドラマ『おっさんずラブ』 連続ドラマ『おっさんずラブ』(シーズン1) 映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』 連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(シーズン2) スペシャルドラマ『おっさんずラブ -in the sky- ~ゆく年くる年SP~』 連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(シーズン3)

公開(放映)順の時系列ではありますが、実は単発ドラマ『おっさんずラブ』はそれだけで完結している、独自の物語となっています。また連続ドラマシーズン2の『おっさんずラブ -in the sky-』とスペシャルドラマ『おっさんずラブ -in the sky- ~ゆく年くる年SP~』の2作も、田中圭演じる春田創一、吉田鋼太郎演じる黒澤武蔵の設定以外は連続ドラマ『おっさんずラブ』シーズン1とは別の設定となっています。

これらの物語は、それぞれパラレルワールド、もしくは違うユニバースの物語と考えるとわかりやすいかもしれません。メインキャラクターとなる春田と黒澤は全作に登場しますが、「単発版の世界線」「シーズン1・映画版・シーズン3の世界線」「シーズン2の世界線」と3つの世界線があることを理解しておきましょう。

「おっさんずラブ」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、「おっさんずラブ」シリーズは、以下の順で見ることをおすすめします。

連続ドラマ『おっさんずラブ』(シーズン1) 映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』 連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(シーズン3) 連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(シーズン2) スペシャルドラマ『おっさんずラブ -in the sky- ~ゆく年くる年SP~』 単発ドラマ『おっさんずラブ』

単発ドラマ『おっさんずラブ』と、連続ドラマシーズン1『おっさんずラブ』、そして連続ドラマシーズン2『おっさんずラブ -in the sky-』は、それぞれ別の世界線の物語となっています。

一方で、シーズン1と映画版、そしてシーズン3は同じ世界観で、「おっさんずラブ」シリーズのメインストーリーと言えます。

そのため、まずメインストーリーであるシーズン1・映画版・シーズン3を見てから、シーズン2を見るとよいでしょう。単発ドラマは、興味がある人だけ見る形でも問題ありません。

「おっさんずラブ」シリーズのあらすじ・キャスト一覧

ここからは「おっさんずラブ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

単発ドラマ『おっさんずラブ』(2016)

あらすじ

アイデアグッズ販売会社に務める会社員の春田創一は、上司の黒澤武蔵のスマホの中に隠し撮りされた自分の写真を大量に発見してしまう。戸惑う春田に、黒澤はトイレで壁ドンし「好きです」と告白してくるのだった。さらに、ルームシェアしている後輩の長谷川幸也も、春田のことを好きだと言い始め……。

出演/田中圭、落合モトキ、宮澤佐江、葉山昴、平田敦子、吉田鋼太郎

演出/瑠東東一郎

公開年/2016年

連続ドラマ『おっさんずラブ』(シーズン1 / 2018)

あらすじ

天空不動産東京第二営業所の営業部員である春田創一は、直属の上司である営業部長・黒澤武蔵から好きだと告白されてしまう。同じ部に異動してきた牧凌太とルームシェアを始めることとなった春田は、家事や料理も完璧な牧と仲を深めていく。上司として尊敬する黒澤、信頼できる同僚の牧ら、おっさん同士の恋心に戸惑う春田だが、牧の元カレである武川政宗や黒澤の妻である蝶子からも宣戦布告されてしまい……。

出演/田中圭、吉田鋼太郎、林遣都、内田理央、金子大地、眞島秀和、大塚寧々

演出/瑠東東一郎、山本大輔、Yuki Saito

放映年/2018年

映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』(2019)

あらすじ

赴任した上海から戻ってきた春田創一は、再び天空不動産東京第二営業所勤務となり、黒澤武蔵部長や新入社員の山田ジャスティスから歓迎を受ける。春田の恋人である牧凌太は本社勤務となり、本社のプロジェクトチーム「Genius7」の一員となっていたが、「Genius7」は東京第二営業所に営業所の明け渡しを求めてきた。その頃、転倒事故で記憶をなくした黒澤は、初めて出会った春田に恋をしてしまう……。

出演/田中圭、吉田鋼太郎、林遣都、志尊淳、沢村一樹、眞島秀和、大塚寧々

監督/瑠東東一郎

公開年/2019年

連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(シーズン2 / 2019)

あらすじ

務めていた会社を辞めて「天空ピーチエアライン」の新人CAとなった春田創一。初日から寝坊して遅刻した春田は、機長の黒澤武蔵から叱責を受ける。実は黒澤は、春田を会社に誘った広報室の橘緋夏の実の父だった。おっちょこちょいだが一生懸命な春田は、緋夏だけでなく、なぜか彼女の父親である黒澤からも恋心を寄せられてしまう。さらに、副操縦士の成瀬竜、整備士の四宮要ら、おっさんたちの恋心が入り乱れ……。

出演/田中圭、吉田鋼太郎、千葉雄大、戸次重幸、佐津川愛美、鈴鹿央士、MEGUMI

演出/瑠東東一郎、山本大輔、Yuki Saito

放映年/2019年

スペシャルドラマ『おっさんずラブ -in the sky- ~ゆく年くる年SP~』(2019)

あらすじ

ようやく気持ちを確かめあったかに見えた、副操縦士の成瀬竜と整備士の四宮要。しかし、煮え切らない四宮の態度に成瀬はイライラしっぱなし。忘年会で大ゲンカをしてしまい、四宮は寮を飛び出してしまう。素直になれない成瀬と四宮、2人は令和最初の年越しを一緒に迎えられるのか……?

出演/千葉雄大、戸次重幸、田中圭、吉田鋼太郎、佐津川愛美、鈴鹿央士、MEGUMI

演出/瑠東東一郎

放映年/2019年

連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(シーズン3 / 2024)

あらすじ

天空不動産東京第二営業所の係長となった春田創一。結婚相手の牧凌太も赴任先のシンガポールから帰国し、いよいよ一戸建ての家で2人だけの生活が始まった。互いに仕事が忙しいため家事代行サービスを依頼したところ、やって来たのは天空不動産を早期退職し家政夫となった黒澤武蔵だった……。さらに、中途採用されて東京第二営業所に赴任となった部下の和泉幸は、春田の隣の家でイケメン男性・六道菊之助と暮らしていたことを知る春田。和泉は、なぜか春田にそっくりな男の写真が入ったロケットを身につけており……。

出演/田中圭、吉田鋼太郎、林遣都、井浦新、三浦翔平、眞島秀和、大塚寧々

演出/瑠東東一郎、山本大輔、Yuki Saito

放映年/2024年

ドラマ・映画「おっさんずラブ」シリーズとは

「おっさんずラブ」シリーズは、女好きだがモテないおっさん・春田創一(田中圭)が、自分の上司であるおっさん・黒澤武蔵(吉田鋼太郎)から告白され、だんだんとおっさん同士の恋愛に目覚めていく物語です。春田は黒澤から告白を受けて以来、戸惑いながらも年齢の近い男性への恋心を覚えるようになります。

理想の上司として男性からも憧れられる黒澤が春田の前では「はるたん」「好きだお」などと恋する乙女のように豹変する姿は、視聴者の間で大きな話題となりました。さらに、なぜかおっさんたちの母性本能をくすぐってしまい、多方面から恋心を抱かれてしまう春田の頼りなさ・ダメ男ぶりも評判となりました。

『おっさんずラブ』の繋がりは? 2016年と2018年の違いは?

上述のように、単発ドラマ『おっさんずラブ』と、連続ドラマシーズン1『おっさんずラブ』、そして連続ドラマシーズン2『おっさんずラブ -in the sky-』に繋がりはなく、それぞれ別の世界線の物語となっています。

2016年の単発ドラマ『おっさんずラブ』の舞台はアイデアグッズ販売会社となっており、春田創一(田中圭)、黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、長谷川幸也(落合モトキ)の恋を描いています。

2018年のシーズン1『おっさんずラブ』、2019年の映画版、2024年のシーズン3『おっさんずラブ-リターンズ-』は、天空不動産という不動産会社を舞台に、春田創一(田中圭)、黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、牧凌太(林遣都)、武川政宗(眞島秀和)らの恋のもつれを描いています。

2019年のシーズン2の『おっさんずラブ -in the sky-』は「天空ピーチエアライン」という航空会社が舞台となっており、CAの春田創一(田中圭)、パイロットの黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、副操縦士の成瀬竜(千葉雄大)、航空整備士の四宮要(戸次重幸)らが恋の鞘当てを繰り広げます。

「おっさんずラブ」の主要キャラクター

ここでは「おっさんずラブ」に登場する主要キャラクターの特徴や性格などを紹介していきます。

【シーズン1、シーズン3、映画版】

人物名 特徴や性格 春田創一(田中圭) 天空不動産東京第二営業所に勤務する社員。頼りなく生活能力も低いが、なぜかその姿が母性本能をくすぐり、周囲の男性からモテてしまう。 黒澤武蔵(吉田鋼太郎) 天空不動産東京第二営業所の営業部長で、春田の直属の上司。理想の上司として憧れられているが、恋する春田の前では乙女のようにかわいくなってしまう。 牧凌太(林遣都) 天空不動産のエリート社員。東京第二営業所に赴任となったことをきっかけに、春田とルームシェアを始める。やがて春田と恋に落ちるのだが……。 武川政宗(眞島秀和) 天空不動産東京第二営業所の営業部主任。几帳面で潔癖症の独身貴族。実は牧の元カレで、牧には未練がある模様……。 黒澤(栗林)蝶子(大塚寧々) 黒澤武蔵の妻。武蔵が春田を好きになったことから、離婚することに。武蔵の浮気相手を調べようと東京第二営業所に乗り込んだことから、春田や新人社員・栗林歌麻呂と接点を持つようになる。

【シーズン2】

人物名 特徴や性格 春田創一(田中圭) 天空ピーチエアラインの新人CA。失敗も多く、よく怒られている。パイロットの黒澤武蔵や、整備士の四宮要、広報室の橘緋夏などからなぜか好意を寄せられている。 黒澤武蔵(吉田鋼太郎) 天空ピーチエアラインの機長でパイロット。その操縦技術と人柄から、「グレートキャプテン」として社内で慕われている。春田の一生懸命な姿を見て、恋心を抱くように。 成瀬竜(千葉雄大) 黒澤の下で働く副操縦士。優秀で勉強熱心だが、その冷淡な態度から誤解されがちなところがある。一夜限りで男性と関係を持つこともあり、相手から恨みを買うことも。 四宮要(戸次重幸) 天空ピーチエアラインの航空整備士。職人気質で料理上手なため、同じ寮に住む春田によく料理を振る舞っている。結婚歴があり、10歳の息子がいる。 橘緋夏(佐津川愛美) 天空ピーチエアラインの広報室で働いている。春田の高校の後輩でもあり、春田にCA試験を受けるように勧めた存在。離婚した母親の姓を名乗っているが黒澤の実の娘で、父と2人で暮らしている。

「おっさんずラブ」シリーズが配信されている動画配信サービス

「おっさんずラブ」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年1月時点で「おっさんずラブ」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

単発ドラマ『おっさんずラブ』

連続ドラマ『おっさんずラブ』(シーズン1)

映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』

連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(シーズン2)

スペシャルドラマ『おっさんずラブ -in the sky- ~ゆく年くる年SP~』

連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(シーズン3)

U-NEXT

単発ドラマ『おっさんずラブ』

連続ドラマ『おっさんずラブ』(シーズン1)

映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』

連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(シーズン2)

連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(シーズン3)

TSUTAYA DISCAS

連続ドラマ『おっさんずラブ』(シーズン1)

映画『劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』

連続ドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』(シーズン2)

連続ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(シーズン3)

「おっさんずラブ」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

田中圭、吉田鋼太郎らおっさんたちのラブストーリーが展開される「おっさんずラブ」シリーズ。好きな相手の姿を見るだけでもうれしかったり、思いがけない恋心に戸惑ったり、思わぬ壁ドンや突然の顎くいキスにドキドキしたりと、少女漫画のようなピュアな恋心が描かれています。

吉田鋼太郎の恋する乙女演技、田中圭の母性本能くすぐり演技、林遣都のツンデレ演技や戸次重幸の爽やかアニキ演技など、登場する俳優陣の演技も、時にかわいく時に切なく時に面白く、視聴者の心に迫ります。

ピュアな恋物語を楽しみながらも、その名演技に笑えてしまう「おっさんずラブ」シリーズ。まだ見たことがないという方は、ぜひこの機会に見てみてはいかがでしょうか? BLならぬOLの魅力に、ハマってしまうかもしれません。

