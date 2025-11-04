「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズは、ニューヨークのマンハッタンを舞台に、女性たちの恋愛やセックスにまつわるストーリーをファッショナブルに描いたシリーズです。

1998年から2010年までにドラマ6シーズン、映画2作品(2025年時点)が制作されました。また2021年から、50代になった主人公たちの人生の変化を描いたドラマ新章が3シーズン分制作されています。

本記事では「SATC」と表記されることも多い「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズのドラマ、映画を見るおすすめの順番を紹介していきます。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズを見る順番

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開(放映)順と時系列を把握しておきましょう。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの公開順

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズは、1998年にシーズン1がスタートし、2003年までにシーズン6までが制作され、2008年と2010年に劇場版映画が2作公開されました。

それから約10年の時を経て、登場人物たちのその後を描くドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』がシーズン3まで制作されています。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの時系列順

続いて、「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの時系列は以下のようになっています。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの時系列は、公開順と同様となっています。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1』(1998年) ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン2』(1999年) ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン3』(2000年) ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン4』(2001年) ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン5』(2002年) ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン6』(2003年) 映画『セックス・アンド・ザ・シティ』(2008年) 映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』(2010年) ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン1』(2021年) ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン2』(2023年) ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン3』(2025年)

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズは、新章も合わせると9シーズン、さらに2作の映画も制作されている長いシリーズです。できれば全シーズンの視聴をおすすめしますが、全作品は見られないという方は、ビッグとキャリーの恋の駆け引きが見ものの『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1』と映画2作を見て、続編の『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』を見るとよいでしょう。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1～6』

あらすじ

ニューヨークに暮らすセックスコラムニストのキャリー・ブラッドショー。ファッションと靴を愛す30代の彼女は、PR会社社長のサマンサ・ジョーンズ、有能な弁護士のミランダ・ホッブス、アート・ディーラーのシャーロット・ヨークという3人の親友と、いつも恋愛やセックス話に花を咲かせている。ある日、ミスター・ビッグという謎めいた大物男性と出会ったキャリーは、彼とデートするが……。

出演/サラ・ジェシカ・パーカー、キム・キャトラル、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソン、クリス・ノース、ウィリー・ガーソン

製作総指揮/ダーレン・スター、マイケル・パトリック・キング、アレクサ・ジャンジ、シンディ・チュパック、ジョン・メルフィ

放映年/1998年～2003年

映画『セックス・アンド・ザ・シティ』

あらすじ

セックスコラムニストのキャリー・ブラッドショーは、ミスター・ビッグとの恋愛、本の出版など、順調な生活を送っていた。3人の親友も、それぞれに生活スタイルを変化させている。サマンサ・ジョーンズは年下の恋人で俳優のマネジメントのためにLAに移住。ミランダ・ホッブスは弁護士の仕事と夫のスティーブや息子のブレイディとの生活で多忙な日々を送る。ハリーと結婚して専業主婦となったシャーロット・ゴールデンブラットは中国系の女の子を養子に迎え、母親として奮闘していた。ある日、キャリーはついにビッグとの結婚を決心するのだが……。

出演/サラ・ジェシカ・パーカー、キム・キャトラル、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソン、クリス・ノース、ジェニファー・ハドソン

監督/マイケル・パトリック・キング

公開年/2008年

映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』

あらすじ

無事に結婚2周年を迎えたキャリーとビッグ。結婚記念日にキャリーはビンテージの時計をビッグに贈るが、ビッグからのプレゼントは最新型テレビ。恋愛時代のようなときめきのない日々に、キャリーは不満を感じていた。それはシャーロットとミランダも同様で、平穏な生活に幸せを感じて入るが、小さな不満を覚えている模様。そんなある日、サマンサがビジネス絡みでアブダビに招かれることに。キャリーたちもその招待に便乗し、4人は超豪華なアブダビ旅行に出発する……。

出演/サラ・ジェシカ・パーカー、キム・キャトラル、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソン、クリス・ノース、ジョン・コーベット

監督/マイケル・パトリック・キング

公開年/2010年

『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン1～3』

あらすじ

コロナ禍も落ち着いたニューヨーク。キャリーも50代になり、サマンサはロンドンに引っ越すなど、親友たちの生活にもさまざまな変化が起きていた。キャリーは新たにポッドキャストへの出演を始め、ミランダは弁護士を引退し再び大学生になり、シャーロットは2人の娘の世話や新たなママ友との関係作りに多忙な日々を送っていた。シャーロットの娘のピアノ発表会でキャリーが出かけた夜、ビッグが心臓発作を起こし、帰らぬ人となる。傷心のキャリーを、友人たちが励まそうとするが……。

出演/サラ・ジェシカ・パーカー、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソン、エヴァン・ハンドラー、マリオ・カントーネ、デヴィッド・エイゲンバーグ

製作総指揮/マイケル・パトリック・キング、サラ・ジェシカ・パーカー、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソン

放映年/2021年～2025年

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの主要キャラ

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズには、主人公のキャリーと彼女を取り巻く友人たち、そして彼女らと恋愛関係になる男性たちなど、多くのキャラクターが登場します。ここでは、作品に登場する主要キャラクターたちを紹介します。

キャリー・ブラッドショー 恋愛やセックスについて語るコラムニスト。恋愛至上主義者でファッションと靴をこよなく愛している サマンサ・ジョーンズ PR会社を経営するキャリアウーマン。セックスにも積極的で、キャリーたちに自分のセックス体験を赤裸々に語っている ミランダ・ホッブス ハーバード大学を卒業した弁護士。有能で毒舌だが友人思いでキャリーのよき相談相手。男性に対しては対等な関係を望んでいる、自立した女性 シャーロット・ヨーク(ゴールデンブラット) ギャラリーで働くアートディーラー。お嬢様育ちで独自の恋愛ルールを持つ純愛主義者 ミスター・ビッグ ニューヨークの大物として知られる実業家。何を考えているかわからない部分もあり、キャリーを振り回しては、付き合ったり別れたりを繰り返していた。やがてキャリーの夫となる エイダン・ショウ キャリーと付き合っていた家具デザイナー。誠実で責任感も強く、キャリーを献身的に愛していた ハリー・ゴールデンブラット ユダヤ教徒の弁護士。シャーロットから依頼を受けたことをきっかけに、彼女と結婚することに。もともとシャーロットの理想とはかけ離れた男性だったが、誠実な愛情とユーモアを持つよき夫となった スティーブ・ブレディ バーでミランダと出会ったバーテンダー。楽観主義者で優しいが積極性に欠けるところがあり、ミランダを苛立たせることも。ミランダと息子のブレディを愛している スタンフォード・ブラッチ キャリーの親友のゲイ男性。おしゃれでユーモアを持ち合わせており、恋愛に悩むキャリーをいつも励ましている。タレントエージェンシーを経営している

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズとは

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズは、ニューヨークのマンハッタンを舞台に、現代を生きる女性たちの恋愛やセックスに関する本音を赤裸々に描いたドラマシリーズです。サラ・ジェシカ・パーカー、 キム・キャトラル、クリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソンの4人がそれぞれにタイプの違う4人の女性を演じており、彼女たちが語る恋愛観や人生観も多くの視聴者の共感を得ています。

パトリシア・フィールドが手がけたキャリー・ブラッドショーのファッションや、キャリーたちが見せるニューヨークでのライフスタイルは世界中の女性たちの憧れとなり、一時代を築いたドラマシリーズです。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの新章ドラマはどこで見られる?

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズを初めて見るという方や、一部は見ていても全部は見ていないという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年11月時点で「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン2』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン3』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン4』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン5』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン6』

映画『セックス・アンド・ザ・シティ』

映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』

Hulu

映画『セックス・アンド・ザ・シティ』

映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』

U-NEXT

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン2』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン3』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン4』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン5』

ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン6』

映画『セックス・アンド・ザ・シティ』

映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』

ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン1』

ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン2』

ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン3』

新章の『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』はU-NEXT独占配信となっており、「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの全作品が見られるのは、U-NEXTのみです。U-NEXTには31日間の無料トライアル期間もあるので、気になる方はトライアル期間を利用するなどして、U-NEXTで視聴するとよいでしょう。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズは、1998年から放映が開始され、これまで大っぴらには語られてこなかった女性のセックスや恋愛に関する本音を赤裸々に描き、一世を風靡したシリーズです。

毎週の休日に女友だちが揃ってランチをするというライフスタイルや、彼女たちのファッションは、当時の若い女性たちに多くの影響を与えました。2021年にスタートした『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』も、50代となった女性たちの人生の変化を描くというチャレンジングな内容となっています。

1998年から先進的な女性を描き、時代をリードし続けてきたこのシリーズ。初期のストーリーなどは2025年の現代から見ると、ジェンダー観やセクシャリティの表現などが古い部分もありますが、それだけ時代の変化を感じられる作品ともなっています。

ぜひこの機会に、『セックス・アンド・ザ・シティ』と新章の『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』をあわせて見てみてください。女性を取り巻く環境や恋愛のあり方がどれだけ変化してきたか、如実に感じることができるはずです。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイナビに還元されることがあります