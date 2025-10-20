「最近、肌が荒れやすい」「元気がでない」「イライラする」「太りやすく、なかなか痩せない」など、そんな悩みの原因は“胃と腸”が疲れているからかもしれません。また、胃と腸はメンタルとも密接に関わりがあり、痛みや不快症状が出やすい内臓もあるそう。

「眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話」(日本文芸社)は、食事など、体に入るものの入口である胃、消化吸収の要である腸、その本来の力を取り戻すための効果絶大な方法をまとめた1冊。今回は、胃と腸の働きといった基礎知識や不調の改善方法など、一部を抜粋してご紹介します。

■胃と腸には知らないうちにかなりのストレスがかかっている

胃や腸を弱らせる六大原因

私たちは日常生活の中で、知らないうちに胃や腸に負荷をかけています。それが繰り返されることで、やがて胃や腸の不調へとつながるわけです。

その最も顕著な例が「大食い」でしょう。胃の容量は成人で約1・5ℓ、これは胃が無理なく働くための許容量です。ところが、食べ過ぎの人はつねにキャパを超える量を食べるため、胃はオーバーワークの連続でついには悲鳴を上げます。

次に多いのが「早食い」です。胃に入った食べ物は一定の時間をかけて消化され、そこから小腸へと送られます。しかし、早食いをすると咀そ嚼しゃく(P.48)も不十分なうえ、満足に消化する時間もないまま食べ物が小腸へ送られることに。これが小腸に大きな負担をかけてトラブルを招くのです。

このほか、冷たい飲み物のとり過ぎは胃が冷えることで、油っこい物の過剰摂取はホルモンの働きによって、それぞれ胃の動きが抑制されて機能低下を招きます。なお、脂質は胃ではなく小腸で消化されるため、大量の脂が胃にとどまるだけでもダメージとなることを覚えておいてください。

ストレスには体を冷やし、血流を悪くする性質があります。そのため胃が冷えて硬くなり、食欲不振などの原因に。また、猫背などの悪い姿勢で内臓が圧迫されて呼吸が浅くなると、胃や腸の機能障害が起きるので注意してください。偏食による消化不良や栄養不足も目立っています。

■大食い

＜負担がかかる理由＞

1.胃が冷えて消化酵素の働きが鈍くなる

消化に必要な酵素の働きが鈍くなると消化不良を引き起こす。

2.胃の血流が悪くなる

消化にかかる時間が延びてしまう。長く胃にとどまると胃もたれ、逆流性食道炎のリスクが高まる。

冷たい物は胃の働きを鈍らせ、胃の粘膜が不足して炎症を引き起こす原因に!

■早食い

＜負担がかかる理由＞

1.咀嚼不足による消化の負担

よく噛まずに飲み込むことが多いので、胃や腸での消化に時間がかかる。

2.血糖値の急上昇

胃にいっきに食べ物が入ると血糖値が急上昇してインスリンが過剰に分泌。消化不良、だるさ、太りやすくなるなどの原因に。

脳が満腹感を得られず、大食いになってしまう原因に。

■冷たい物のとりすぎ

＜負担がかかる理由＞

■脂っこい物のとりすぎ・偏食

＜負担がかかる理由＞

1.消化に時間がかかる

脂肪は水に溶けにくく、他の栄養素(炭水化物やたんぱく質)に比べて消化酵素が作用しにくいため、消化に時間がかかる。

2.胃の運動を抑制するホルモンが分泌される

脂肪の消化を助けるホルモンには、胃の働きを抑えてしまう働きが。その影響で、胃もたれや食欲不振を引き起こすことも。

脂質はとにかく消化に時間がかかり、胃に負担が。調理は揚げる、炒めるよりも蒸す、ゆでるのが◎

■ストレス

＜負担がかかる理由＞

1.自律神経の乱れ

交感神経が優位になると胃酸の分泌が低下し、副交感神経が優位になると胃酸の分泌が増える。2つの自律神経のバランスが崩れると不調に。

2.胃粘膜が弱る

ストレスは、胃粘膜を保護する胃粘液の分泌を減少させてしまい、胃粘膜が傷つきやすくなる。

胃はストレスの影響を受けやすい臓器! 胃炎や胃潰瘍のリスクを高めるピロリ菌増殖の危機!

■姿勢が悪い

＜負担がかかる理由＞

1.胃の圧迫

背中が丸まることで胃だけでなく、すべての内臓が圧迫され、本来の機能を発揮できない状態に。

2.筋肉が衰え、内臓が下がる

内臓を支える腸腰筋などの筋肉が衰え、内臓が本来の位置から下がりやすくなる。胃と腸の動きも悪くなり、便秘の原因にも。

内臓が押しつぶされる、内臓が下がることで消化活動はもちろん、代謝なども落ちて不調に。