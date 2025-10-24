「最近、肌が荒れやすい」「元気がでない」「イライラする」「太りやすく、なかなか痩せない」など、そんな悩みの原因は“胃と腸”が疲れているからかもしれません。また、胃と腸はメンタルとも密接に関わりがあり、痛みや不快症状が出やすい内臓もあるそう。

「眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話」(日本文芸社)は、食事など、体に入るものの入口である胃、消化吸収の要である腸、その本来の力を取り戻すための効果絶大な方法をまとめた1冊。今回は、胃と腸の働きといった基礎知識や不調の改善方法など、一部を抜粋してご紹介します。

■「腸活」だけじゃなく「胃活」も大切!

好不調を共有する運命共同体

前のページで紹介したとおり、食物を消化、吸収、排泄する仕組みは、胃と腸(小腸、大腸)の連携プレーが生み出すものです。つまりこれはお互いが緊密な関係にあり、どちらか一方が不調になれば、たちまちその影響がもう一方に及ぶことも示しています。

胃の不調で消化機能が低下すれば、腸の負担が増えて下痢や便秘を起こすことになるでしょう。腸での栄養吸収も低調になるため、ガスもたまりやすくなります。

腸の不具合も同様です。腸内環境の悪化が自律神経の乱れを引き起こせば、胃酸過多や胃もたれにつながるリスクが高まります。

じつは原因不明の胃のトラブル「機能性ディスペプシア(P.32)」も、胃の問題ばかりで生じるのではなく、小腸の低調が胃の不快感などを引き起こすケースもあるのです。口から肛門までは消化管と呼ばれる1本の管で結ばれています。そう考えれば、胃と腸に限らず消化器系の臓器は運命共同体の関係にある、といえるのでしょう。実際に東洋医学では、膵臓や十二指腸までを消化器系のひとつの臓器(脾)と見なしています。

近年、「腸活」がもてはやされていますが、腸の好不調は胃の調子に左右されるのですから、胃への関心も高まることを期待します。いつか「胃活」が健康のキーワードになるかもしれません。

胃活をすることで腸活もうまくいく

消化吸収がスムーズになる

食べたものがしっかりと消化・吸収できるようになり、栄養が体に行き渡るように。栄養が行き渡ることで、疲労回復、美肌などの効果も。

腸内環境がよくなる

腸への負担が減るので、善玉菌が増えやすくなり、腸内フローラが安定するように。便通がスムーズになり肌トラブルなども軽減します。

自律神経が整いやすい

腸は脳のストレスを受けやすく、腸の不調でホルモン分泌が弱るとうつ状態になるなど、脳と腸はお互いに影響し合っており、それを「脳腸相関」といいます。