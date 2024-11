大人の英語クイズ連載では、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、意外と知らない慣用句について紹介。知っていると便利なイディオムを覚えて、英語力を高めましょう!

今回は、「A piece of cake」という表現について。みなさんはこの意味を知っていますか?

ネイティブがよく使う「A piece of cake」の意味を知ってる?

下にスクロールして、正解と意味をチェック!

"A piece of cake"は、「簡単なこと」「楽勝」という意味です。容易にできるというニュアンスを含んだイディオムで、映画やドラマでもしばしば耳にする表現なので覚えておきましょう!

例文は次の通りです。

【例文1】

I thought the report would take me all night to finish, but it was actually a piece of cake.

レポートを仕上げるのに一晩中かかると思っていましたが、実際は簡単でした。

【例文2】

That exam was a piece of cake compared to the last one.

前回の試験に比べれば、あの試験は楽勝でした。