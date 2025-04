「仕事で英語を使うなんて、夢のまた夢」と思っているあなたへ。中学英語レベルでも、ビジネスの現場はなんとかなるんです! 実は、日常的なビジネスのやり取り——挨拶、依頼、感謝、提案など——で求められるのは、難しい単語でも、完璧な文法でもありません。必要なのは、シンプルで誠実に伝わる表現だけ。

"中学英語"でここまで通じる! ビジネスでも使える神フレーズ10選

この記事では、誰でもすぐに使える中学英語のフレーズを「テンプレート型」でご紹介します。前半が固定された言い回しなので、後半を入れ替えるだけで、どんな場面にも応用できます。きっと「伝わった!」という実感が、あなたの自信につながるはずです。

1. Let me + 動詞の原形

意味: ~させてください/~しますね

文法ポイント: 「Let+人+動詞の原形」で「~させる」という形

【例文】

Let me explain. (説明させてください)

Let me check. (確認させてください)

Let me think. (考えさせてください)

「Let me」は、"自分の行動をやさしく前置き"する表現。言った後には行動が続きます。これを一言添えるだけで、グッと印象がよくなります。

2. Could I + 動詞の原形…?

意味: ~してもいいですか?

文法ポイント: 助動詞「could」を使って丁寧に。気心知れた相手なら「Can」でもOKです。

【例文】

Could I ask you a question? (質問してもよろしいですか?)

Could I join the meeting remotely? (会議にリモートで参加させていただけますか?)

「Could I」は、相手に対して配慮を示しながらも「許可」が取れるフレーズ。「ちょっといいですか?」って言い出しにくいときの救世主です。

3. I'd like to + 動詞の原形

意味: ~したいのですが

文法ポイント: 「would like to」を使って丁寧に。気心知れた相手なら「want to」でもOK。

【例文】

I'd like to talk about our new plan. (新しい計画について話したいのですが)

I'd like to join the project. (このプロジェクトに参加したいです)

「やりたい」を上品に言える、自己主張の丁寧版。相手に配慮しながらも、自分の意志をしっかり伝えられます。

4. Could you + 動詞の原形…?

意味: ~していただけますか?

文法ポイント: 「Could」を使って丁寧に。気心知れた相手なら「Can」でもOK。

【例文】

Could you send me the file? (ファイルを送っていただけますか?)

Could you wait a moment? (少し待っていただけますか?)

お願いするときに「Please」だけだとキツく聞こえることも。そんなとき、救世主「Could you」の出番。頼みごとにやさしさを添えて依頼ができます。

ここまでで一旦、どの表現がどう役立つのか、まとめてみましょう。日本語でも「依頼」「許可」といった表現が並ぶと、混乱しますよね。具体的に使うイメージをしながら各表現の役割を見比べてみましょう。

★4つの英語表現の使い分け早見表

4つの英語表現の使い分け早見表

5. How about + 名詞/動詞-ing?

意味: ~はどうですか?

文法ポイント: 「How about」の後には名詞または動名詞(~ing)を置く。

【例文】

How about this idea? (このアイデアはどうですか?)

How about having a quick meeting? (軽く打ち合わせするのはどうですか?)

How about Friday? (金曜日はどうですか?)

「How about」は、気軽に聞けるやさしい提案フレーズ。「どう思う?」と相手の意見を引き出せ、アイデアの提案や日程調整などにぴったりです。

6. Thank you for + 名詞/動詞-ing

意味: ~してくれてありがとうございます

文法ポイント: 「Thank you for」の後には名詞か動名詞(~ing)を使う。

【例文】

Thank you for your time. (お時間いただきありがとうございます)

Thank you for coming today. (今日はお越しいただきありがとうございます)

Thank you for your help. (ご協力ありがとうございます)

「Thank you for」は、感謝を"具体的"に伝えられる、シンプルかつ最強の英語表現です。相手の行動や気持ちに、しっかりお礼の気持ちを届けられます。

7. It's important to + 動詞の原形

意味: ~することが大切です

文法ポイント: 「It is + 形容詞 + to 動詞」の形

【例文】

It's important to check the details. (詳細を確認することが大切です)

It's important to try new ideas. (新しいアイデアに挑戦することが大事です)

「これ、大事なんです」を伝えられる表現で、意見を押しつけず、価値観や優先順位を共有できます。また、importantの部分を【necessary/ difficult/ easy/ helpful】などに入れ替えると、グッと表現の幅が広がります。

8. I'm happy to + 動詞の原形

意味: ~できてうれしい・喜んで~します

文法ポイント: 「be happy to 動詞」で「~できてうれしい/喜んで~する」の意味に

【例文】

I'm happy to help. (喜んでお手伝いします)

I'm happy to join. (参加できてうれしいです)

I'm happy to meet you. (お会いできてうれしいです)

「I'm happy to」は、"前向きな気持ち"をのせて行動や意思を伝えられるフレーズです。申し出や初対面の場面で、感じのいいポジティブさがにじみます。

9. I'm looking forward to + 名詞/動詞-ing

意味: ~を楽しみにしています

文法ポイント: 「look forward to」の後は名詞か動名詞(~ing)を使う

【例文】

I'm looking forward to our meeting. (会議を楽しみにしています)

I'm looking forward to working with you. (一緒に働けるのを楽しみにしています)

「締めの一言」の鉄板表現。楽しみにしているという"期待の気持ち"を伝える表現です。良好な関係性をつくるのに役立つ、ポジティブなフレーズです。

10. It depends on + 名詞

意味: ~によります/次第です

文法ポイント: 「depend on + 名詞」で「~次第」という意味

【例文】

It depends on the schedule. (スケジュール次第です)

It depends on the client. (クライアント次第です)

It depends on the situation. (状況によります)

即答しにくい場面での受け答えの際、"中立的な返答"ができる言い回しです。角を立てずやんわり返せ、調整・相談などの"グレーな場面"で役立ちます。

おわりに

英語を話すことに自信がないと感じている方も、「中学英語でここまで通じるんだ!」という体験をすると、ぐっと気持ちが前向きになります。英語が苦手と感じている方も、この10フレーズならどれも文法はシンプル、でもちゃんと伝わります。しかも応用が効くものばかり。

「使えた!」「通じた!」という小さな成功体験が、英語に対する苦手意識をなくす第一歩になります。ぜひ、明日の会議・メール・ちょっとした雑談の中で、ひとつでも取り入れてみてください。中学英語は、あなたのビジネスコミュニケーションの強い味方です。