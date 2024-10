【永久保存版】ビジネスマンなら身につけたいスマートな英語表現7選

ビジネスシーンでよく聞く・使われる表現は、社会人なら知っておいて損はないはず!

そこで今回は、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、ビジネスマンなら身につけたいスマートな英語表現を7つ紹介。使い方を覚え、ビジネスシーンで使いこなしちゃいましょう。

1. A ballpark figure

A ballpark figure: おおよその数字、概算見積もり

大まかな見積もりや推測を意味し、通常は費用について話すときに使われます。

【使用例1】

I think the price will be around $20,000, but that's just a ballpark figure.

価格は2万ドル前後になると思いますが、あくまで目安です。 【使用例2】

I don't know the exact amount, but I can give you a ballpark figure.

正確な金額はわかりませんが、大まかな数字をお伝えできます。

2. Touch base

Touch base: 連絡をとる

形式ばった連絡ではなく、Skypeなど軽く連絡をとるときに使うワード。何かを確認するために簡単な会議や会話をすることを指します。

【使用例1】

Let's touch base on Monday to see how the campaign is going.

キャンペーンの進捗状況を確認するために月曜日に連絡をとりましょう。 【使用例2】

I think we should touch base to discuss our next steps.

次のステップについて話し合うために、連絡を取り合うべきだと思います。

3. Be on the same wavelength

Be on the same wavelength: 波長が合う

他の人と同じような考えや感情を持つこと。日本語の「波長が合う」に近いイメージです。

【使用例1】

I'm not sure if we're on the same wavelength about the timeline.

タイムラインに関して私たちの考えが一致しているかわかりません。 【使用例2】

It's important for us to be on the same wavelength before we discuss this further.

これについてさらに議論する前に、私たちが同じ考えを持つことが重要です。

4. Circle back

Circle back: (確認して)折り返す

トピックや問題に後で戻ることを意味します。

【使用例1】

We'll circle back to that subject later in the meeting.

この件については、会議の後半で再度取り上げます。 【使用例2】

Let's circle back to that point when we have more time.

その点については、また時間があるときに話を戻しましょう。

5. Keep (someone) in the loop

Keep (someone) in the loop: 誰かと情報を共有する

誰かが何かについて最新情報を得られるようにすることを意味する言葉です。

【使用例1】

Please keep me in the loop so I don't miss anything important.

重要なことを見逃さないように、引き続き情報をお知らせください。 【使用例2】

Don't forget to keep Sarah in the loop if you get any updates from the client.

クライアントから最新情報を受け取った場合は、必ずサラに知らせてください。

6. Run the numbers

Run the numbers: 試算する、数字を出してみる

通常はお金や財務に関連するデータをチェックしたり分析したりすることを指します。

【使用例1】

Let's run the numbers to see if we can afford it before making a decision.

決定を下す前に、予算内で購入できるかどうか計算してみましょう。 【使用例2】

We can't make any decisions about the budget until we've run the numbers.

数字を計算するまで、予算については何も決定できません。

7. Get the ball rolling

Get the ball rolling: 事を始める、軌道にのせる

プロジェクトや仕事など、何かを始める、開始することを意味します。

【使用例1】

I'll organize a meeting for next week so we can get the ball rolling on this proposal.

この提案を進められるように来週会議を企画します。 【使用例2】

We have a tight deadline, so I'm keen to get the ball rolling as soon as possible.

締め切りが迫っているので、できるだけ早く作業を開始したいと思っています。

いかがでしたでしょうか。突然言われたら戸惑ってしまう表現もあったかもしれません。新しい表現を習得し、より充実したコミュニケーションを築いていってくださいね。