大人の英語クイズ連載では、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、意外と知らない慣用句について紹介。知っていると便利なイディオムを覚えて、英語力を高めましょう!

今回は、「Pulled some strings」という表現について。みなさんはこの意味を知っていますか?

わかったら英語上級者! 「Pulled some strings」の意味はなんでしょう?

下にスクロールして、正解と意味をチェック!

"Pulled some strings"は、「コネを使う」「裏から手を回す」という意味。"いくつかのヒモを引っ張る"ではなく、何かを達成するために自分の影響力やコネを使うことを指します。

例文は次の通りです。

【例文1】

He only got the job because his father pulled some strings.

父親のコネのおかげで、彼はこの仕事を得ることができました。

【例文2】

I can get us tickets for the match, but I'll need to pull some strings.

試合のチケットは用意できるけど、コネが必要です。