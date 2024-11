大人の英語クイズ連載では、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、意外と知らない慣用句について紹介。知っていると便利なイディオムを覚えて、英語力を高めましょう!

今回は、「Under the weather」という表現について。みなさんはこの意味を知っていますか?

「I'm feeling under the weather.」の意味はなんでしょう?

遊ぼうと誘ったら「I'm feeling under the weather.」と言われた! これはどういう意味!?

下にスクロールして、正解と意味をチェック!

正解は、「私は体調が優れません」という意味です。"Under the weather"は、疲れている、または体調が悪いことを指し、気分が優れないときに使います。

体調が悪い人に対しては、「Are you okay?」(大丈夫?)や「Take care of yourself, and get better soon!」(お大事にね、早く良くなって下さい!)などの声をかけてあげるとよいでしょう。

"Under the weather"を使用した例文は次の通りです。

【例文1】

Katie is feeling under the weather, so she'll be working from home today.

ケイティは体調が悪いので、今日は在宅勤務になります。

【例文2】

I've been feeling under the weather for about a week now.

ここ一週間ほど体調が優れません。