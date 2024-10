大人の英語クイズ連載では、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、意外と知らない慣用句について紹介。知っていると便利なイディオムを覚えて、英語力を高めましょう!

今回は、「Fish out of water」という表現について。みなさんはこの意味を知っていますか?

「Fish out of water」は、どんな意味でしょう?

下にスクロールして、正解と意味をチェック!

正解は、「場違いに感じる」「違和感を持つ」という意味です。

"Fish out of water"は、少し気まずくて落ち着かないというニュアンスを含んでおり、新しい状況や不慣れな状況に居心地の悪さを感じることを表します。

例文は次の通りです。

【例文1】

I felt like a fish out of water when I first moved to New York.

ニューヨークに引っ越してきた当初は、場違いのような気分だった。

【例文2】

When I first visited Japan, I felt like a fish out of water. I didn't know anything about the language or culture!

初めて日本を訪れたとき、私はよそ者の気分がしました。言葉も文化も何も知らなかったからです!