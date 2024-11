大人の英語クイズ連載では、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、意外と知らない慣用句について紹介。知っていると便利なイディオムを覚えて、英語力を高めましょう!

今回は、「Bend over backwards」という表現について。みなさんはこの意味を知っていますか?

サラっと使えたらカッコいい! 「Bend over backwards」の意味を知ってる?

下にスクロールして、正解と意味をチェック!

"Bend over backwards"は、「全力を尽くしている」「懸命に取り組んでいる」という意味。誰かを助けるため、または何かを達成するために必死に努力しているシーンで使う表現です。

例文は次の通りです。

【例文1】

Everyone bent over backwards to make me feel welcome on my first day.

初日に私を歓迎しようと皆が全力を尽くしてくれました。

【例文2】

He always bends over backwards to please his boss.

上司を喜ばせるために、彼はいつも全力を尽くします。