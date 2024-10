大人の英語クイズ連載では、オンライン英会話サービスを提供する「DMM英会話」が、意外と知らない慣用句について紹介。知っていると便利なイディオムを覚えて、英語力を高めましょう!

今回は、「A breath of fresh air」という表現について。みなさんはこの意味を知っていますか?

「You are a breath of fresh air.」と言われたら、喜んでいいの?

下にスクロールして、正解と意味をチェック!

「You are a breath of fresh air.」と言われたら喜んでOK!

"A breath of fresh air"は、退屈なもの・不快なものから良い変化をもたらすもの、気分を晴らすものを意味します。"You are a breath of fresh air."は、「あなたは気分をパッと晴らしてくれる存在です」というポジティブな表現です。

例文は次の通りです。

【例文1】

My new coworker is such a breath of fresh air - she makes the job so much fun!

新しい同僚はとても気分をパッと晴らしてくれる存在で、仕事をとても楽しくしてくれます!

【例文2】

Our new CEO is a breath of fresh air. She's bringing a lot of new ideas to our company!

新しいCEOは新しい風を吹き込んでくれるんです。彼女は私たちの会社にたくさんの新しいアイデアをもたらしてくれます!