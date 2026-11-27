「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。
別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?
妻に隠れてマッチングアプリに登録した結果
夫がマッチングアプリに登録していたことを知った妻。夫は「自分の市場価値を知りたいだけ」と説明しますが、妻が同じように登録しようとすると猛反発。「俺という夫がいながら」と怒り出した夫に対する妻の「そっくりそのまま返す」という一言は、まさに正論。
自分がしていることを相手に置き換えて考えれば、どれだけ矛盾した主張なのか分かるはずです。
相手に求めることと、自分がしていることが矛盾していないか。夫婦間の信頼を考えるうえでも、忘れてはいけない視点ですね。
意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場
どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。
表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。
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調査時期: 2026年7月9日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 501名
調査方法: インターネットログイン式アンケート