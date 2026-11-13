「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。

別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?

→✅「男が知らない、女の裏側」を1話から無料でイッキ読み!

彼女が寝言で呼んでいた男の正体とは…?

なぜ夫婦共有口座から自分のゲームを購入するんだ

「自分へのご褒美」としてゲームに10万円を使った夫。しかも、そのお金は夫婦の共有口座から出ていました。

自分が頑張ったご褒美を買いたい気持ちは理解できますが、その負担を妻にも当然のように背負わせるのは話が別です。妻に相談もせず、悪びれる様子もないとなれば、金額以上にその態度が問題。

自分の楽しみには惜しみなくお金を使う一方、相手の立場や家計への影響は考えない。そんな姿勢が、夫婦の信頼を少しずつ損なっていくのではないでしょうか。

意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場

どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。

表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501名

調査方法: インターネットログイン式アンケート