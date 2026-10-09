小さい子どもがいるママの毎日は、いつだって子どもが最優先。髪を乾かす時間も十分に取れなかったり、ケアを続けたくても思うようにできなかったりと、自分のことはつい後回しになりがちです。

そんな慌ただしい日々を経て、子どもの成長とともに少しずつ自分の時間が持てるようになると、今度はパサつきやうねり、白髪といった髪の変化が気になることも。「私の髪って、こんな感じだったっけ？」と、鏡に映る自分を見て驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、30代から50代のママたちにアンケートを実施。子育てがひと段落した後のヘアケアから現在の髪悩みまで、本音を聞いてみました。

子ども優先だった毎日。

自身のヘアケアは後回しで……

まず聞いたのは、子どもと一緒にお風呂に入っていたころの過ごし方について。アンケートから、子どものお世話で手いっぱいだったママのリアルな日常が浮かび上がってきました。

Q. 子どもとお風呂に入っていたころ、一番大変だったことは？

A. 子どもを洗って、拭いて、服を着せて……とやることがたくさん。自分のことは後回しになっていた

回答からは、子ども中心だった当時のお風呂事情がうかがえます。せっかくお風呂に入っても、リラックスタイムというより、「子どものお世話に追われる時間」だったという人が多くいました。

また、「シャンプーやトリートメントに時間をかけられない」「髪を乾かす時間がなく、気付けばいつも自然乾燥になっていた」など、自分のケアまで手が回らなかったという声も多数。子どもを優先するあまり、ヘアケアは後回しになっていたというママも少なくないようです。

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子どもが成長し、一人でお風呂に入れるようになると、入浴時間にも変化が生まれます。慌ただしい毎日が少し落ち着いた後、お風呂時間をどのように過ごしているのでしょうか。

Q. 子どもとのお風呂卒業後、お風呂での過ごし方に変化はありましたか？

A. ゆっくり湯船に浸かって、頭皮や髪をケアする余裕が生まれた

子ども中心だったお風呂時間が、自分のための時間へと変わったという回答が多く見られました。

特にヘアケア面では、「トリートメントを一定時間置いてから流すようになった」「ヘアパックや頭皮マッサージを取り入れるようになった」など、自分の髪と向き合う余裕が生まれたという声が目立つ結果に。

さらには「自分の好きな香りのヘアケアを買うようになった」「子どもと同じシャンプーを使っていたが、自分専用のものを買うようになった」など、自分のためのケアに時間やお金をかけるようになったという人もいました。

自分時間が増えて見えてきた、大人の髪悩み

子どもが巣立ち、自分のための時間がさらに持てるようになると、自分自身に目が向いて、鏡を見る時間も増えていきます。そんな中で、以前とは違う髪の変化に気づいたという人も少なくありません。

Q. 子どもが自立して家を出た後、髪の悩みに変化はありましたか？

A. 年齢とともに髪のパサつきが気になり始め、うねりもひどくなった

アンケートでは、パサつきやツヤ不足、うねりといった髪の変化を挙げる声が目立ちました。ほかにも「髪が広がりやすくなった」「ボリュームが出にくくなった」「白髪が気になるようになった」などの回答も。若いころのように髪がまとまらなくなったと感じている人が多いようです。

また、こうした髪の変化により「以前より老けて見える気がする」といった声もありました。

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お風呂で自分のための時間を確保できるようになった一方で、年齢とともに髪の悩みは増えていきがち。改善しようと情報収集やセルフケアに取り組むなかで、新たな悩みに直面している人も少なくありません。

なかでも多く聞かれたのが、「ヘアケア用品選びの難しさ」です。

「子育てに追われて十分にケアできていなかったな……」

そんな後悔から慌ててヘアケア用品を見直そうとするものの、「商品数が多すぎて自分に合うものがわからない」「口コミで評判の商品を試したいが、価格と品質のバランスに納得できるものが見つからない」と悩む回答が多く寄せられました。

さらに、見た目を整えるためのケアが、かえって「髪へのダメージ」につながっていることを気にする人も。

「白髪染めを始めてから髪のダメージが気になるようになった」という回答のほか、「縮毛矯正やカラーリングで髪は傷むけれど、見た目が気になってやめられない」といった声も見られました。

髪に負担をかけているという罪悪感がありつつも、おしゃれや身だしなみのために続けざるを得ない……。そんなジレンマを抱えている人が多いことがわかりました。

大人髪のダメージに。

ロート製薬の「PRORY」をおすすめしたい理由

年齢とともに気になりだした、パサつきやツヤ不足、うねりなどの髪悩み。アイロンなどで髪の表面を一時的に整えるだけではなく、できれば日々のヘアケアから見直していきたいですよね。そんな方にご紹介したいのが、大人の髪悩みに着目して開発されたロート製薬の「PRORY(プロリー)」シリーズです。

同シリーズの「プロリー モイストリペア シャンプー」と「プロリーモイストリペア トリートメント」は、いつものお風呂時間に使えるヘアケアアイテム。特別なケア時間を新たにつくらなくても、毎日のシャンプーやトリートメントを置き換えることで、気軽にエイジングヘアケアを取り入れられます。

忙しい毎日のなかでも続けやすい「PRORY」。ここからは、おすすめしたい3つのポイントを詳しく紹介していきます。

Point.1 ロート製薬から生まれたエイジングヘアケア

大人特有のダメージによる髪のお悩みに着目したヘアケアブランド「PRORY」。さまざまなスキンケア製品で知られるロート製薬が、約30年にわたり実施してきた肌研究の成果を、ヘアケアに応用して開発されました。

肌理論と毛髪研究を掛け合わせたサイエンスの力と、エビデンスに基づいたものづくりで、パサつきやうねり、頭皮のかたさといったエイジングによる髪の課題に多角的にアプローチし、ツヤとうるおいのある美しい髪に導きます。

Point.2 髪のタンパク質不足と頭皮やせ ※1 にアプローチ

大人特有のパサつきやツヤ不足、うねり。その原因の一つが、髪表面のキューティクルが乱れることで内部のタンパク質が流出し、髪が空洞化してしまうことです。そこでロート製薬は、髪を構成するタンパク質に注目。5種類のプロテイン由来の機能性保湿成分を独自に組み合わせた「ステムプロテインCP※2」を開発しました。

髪と頭皮にプロテインをチャージすることで、髪のタンパク質不足と頭皮やせにアプローチし、ダメージをケアします。

※1 頭皮が乾燥した状態

※2 加水分解ダイズタンパク、加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解シロバナルーピンタンパク、カプロオイルテトラペプチド-3、トリペプチド-1銅(保湿成分)

Point.3 独自技術で大人髪のうねりをケア

コアコルセット技術 ※3

ダメージによる大人髪のうねりを補正する、ロート製薬独自の「」を採用。うねり補正成分が髪の芯に、コントロールコート成分が髪表面に働きかけ、うねりのない、しなやかな髪へと整えていきます。

※3 コアコルセット技術：補修成分(アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、乳酸)、表面コート成分(PVP)

「PRORY」について詳しく！



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髪悩みに合わせて＋αのヘアケアも！

「PRORY」には、シャンプーやトリートメントだけでなく、大人髪のダメージケアにアプローチする製品がほかにもラインアップされています。気になる髪悩みに合わせて、いつものケアにプラスしてみるのもおすすめです。

白髪染めのダメージが気になる人には……

「プロリー リペア カラートリートメント」がおすすめ。白髪をしっかり染めながら、うねりを補正し、ツヤを改善するカラートリートメントです。週1回の使用でよいため、髪色と髪のケアを両立したい人にぴったりのアイテムです。

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さらにワンランク上のヘアケアをめざしたい人には……

髪と頭皮の集中ケア美容液「プロリー モイストリペア トリートメントセラム」がおすすめ。週2〜3回、シャンプーの後に使うことで、髪のタンパク質流出を防ぎ、毛先までなめらかな髪へと導きます。

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子ども中心だった忙しい日々が落ち着き、自分と向き合う時間が持てるようになった今こそ、ヘアケアを見直すよいタイミングです。パサつきやツヤ不足、うねりなどが気になり始めたら、毎日のお風呂で無理なく続けられるケアから始めてみませんか。

長年にわたるロート製薬の研究成果を生かした「PRORY」で、髪と頭皮に向き合う「プロテインチャージ」の新習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。

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【アンケート調査概要】

ヘアケアと髪のお悩みに関するアンケート(PR)

調査手法：インターネット調査

調査時期：2026年8月

調査対象：30～50代のママ対象

調査数：304人



イラストレーター：寺澤ゆりえ

[PR]提供：ロート製薬