双子で元芸人、いまは漫画家として活躍する☆まかりな☆が、自身の芸人時代のエピソードや思い出を“あるある”満載の4コマで描きます。芸人仲間との思い出やぶっとびエピソード、業界の裏側まで、知られざる芸人の世界をのぞき見していってください。

せっかくサインしたのに…

前回、サインを求められて内心飛び上がるほどうれしかった2人。ウキウキでサインしますが……

転売されていただけでもショックなのに、さらに売れていないという二重苦!! 誰も幸せにならない結末なのでした。