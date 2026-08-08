「み～んな私の引き立て役!」有名なアパレル会社で働く理央は、自分より上位の人間か下位の人間かで態度を変えて接していた。仕事も順調、なんでも言うことを聞くセフレも居て全部が理央の思い通り。そんなある日、大学の同級生の花と再会する。イモっぽい女だと見下していたが、同じ会社に入社してきて…。「こんな女が私と同じだなんて納得できない!」花を陥れるために、ある企みを実行することに…。

百田姿子が描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『私ランキング～誰が上なのか教えてあげる～』より一部をご紹介します。

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1話(1)

次回、続きます。

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