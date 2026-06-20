双子で元芸人、いまは漫画家として活躍する☆まかりな☆が、自身の芸人時代のエピソードや思い出を“あるある”満載の4コマで描きます。芸人仲間との思い出やぶっとびエピソード、業界の裏側まで、知られざる芸人の世界をのぞき見していってください。

先輩が後輩をヨイショするワケは…

たとえ後輩の方が売れていても、先輩がおごるのが芸人の世界のルール。それならば自分が後輩に成りすませばいいんだ! なんともセコい作戦ですが、これも厳しい芸の世界を生き抜く処世術なのです。