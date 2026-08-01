「え…おんなじ!!」美容院を訪れた理香子は、自分と同じワンピースを着た女性と出会う。名前も同じリカコだと判明し、意気投合。しかし、リカコの部屋も家具も服もバッグも、すべて理香子とお揃いで……。
『ドッペルマリッジ 夫には妻が2人います』(企画:漫画のシュララ 脚本:椎名初衣/AGW/笠浦静花 作画:ya-com/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
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このつづきは、『ドッペルマリッジ 夫には妻が2人います』(企画:漫画のシュララ 脚本:椎名初衣/AGW/笠浦静花 作画:ya-com/KADOKAWA)にてお楽しみください!
『ドッペルマリッジ 夫には妻が2人います』(企画:漫画のシュララ 脚本:椎名初衣/AGW/笠浦静花 作画:ya-com/KADOKAWA)
「え…おんなじ!!」美容院を訪れた理香子は、自分と同じワンピースを着た女性と出会う。名前も同じリカコだと判明し、意気投合。しかし、リカコの部屋も家具も服もバッグも、すべて理香子とお揃いで…。写真立ての中には、理香子と同じウェディングドレスを着たリカコが写っていた。「何？あの人ー…」「リカコは一体何者なの？」“もう一人の私”に怯える理香子。どちらが本物で、どちらが偽物かー。夫は、どちらの“リカコ”を選ぶのか!?