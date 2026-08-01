「え…おんなじ!!」美容院を訪れた理香子は、自分と同じワンピースを着た女性と出会う。名前も同じリカコだと判明し、意気投合。しかし、リカコの部屋も家具も服もバッグも、すべて理香子とお揃いで……。

『ドッペルマリッジ 夫には妻が2人います』(企画:漫画のシュララ 脚本:椎名初衣/AGW/笠浦静花 作画:ya-com/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『ドッペルマリッジ 夫には妻が2人います』(企画:漫画のシュララ 脚本:椎名初衣/AGW/笠浦静花 作画:ya-com/KADOKAWA)にてお楽しみください!



