青山商事が展開する「スーツスクエア」は5月13日、夏の「ちゃんとはしたい日」服装実態調査の結果を発表した。同調査は3月27日～4月10日、20～50代の女性1,968名を対象に、インターネットで実施した。

オン・オフ関係なく、月に1回以上「ちゃんとはしたい日」がある人は80%だった。そんな「ちゃんとはしたい日」の服装を気にする尋ねると、95.5%が「とても気にする」「やや気にする」と答えている。

服装を気にする理由は、「相手に失礼がないようにしたい」(74.9%)が最も多く、「きちんとした人だと思われたい」(55.3%)、「第一印象をよく見せたい」(43.9%)と続いた。

服装選びにおいて、重視する要素TOP3は、「清潔感」(80.2%)、「快適さ(涼しさ、動きやすさ)」(45.0%)、「体型カバー」(37.6%)だった。

ちゃんとしたい日の服装選びで、ストレスを感じることがあるか尋ねると、78.4%が「ある」と答えた。

ちゃんとはしたい日に理想的だと思う服の特徴を尋ねたところ、「体型をきれいに見せる」(71.2%)が最も多かった。「シワになりにくい」(60.4%)、「動きやすい」(52.4%)、「家庭用洗濯機で洗える」(51.1%)が続いている。