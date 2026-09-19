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働かない母に尽くし、自分を殺して生きてきた如月紗良(31)。楽しいことも、恋をすることも、すべてあきらめていた。なのに、別世界の住人だと思っていた、社内で人気の若手エース・風見の一言が紗良を動かす。一歩を踏み出した紗良を、彼は泥沼の家族から強引に連れ出してくれて――!!? 風見の近すぎる距離、向けられる特別な視線。31年間ずっと抑えてきた想いが走り出す―――!!!
うみやまねこ、成瀬ちはやが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『31年分の恋』より一部をご紹介します。
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次回、続きます。
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『31年分の恋』(うみやまねこ、成瀬ちはや/シーモアコミックス)
働かない母に尽くし、自分を殺して生きてきた如月紗良(31)。
楽しいことも、恋をすることも、すべてあきらめていた。
なのに、別世界の住人だと思っていた、社内で人気の若手エース・風見の一言が紗良を動かす。
一歩を踏み出した紗良を、彼は泥沼の家族から強引に連れ出してくれて――!!?
風見の近すぎる距離、向けられる特別な視線。31年間ずっと抑えてきた想いが走り出す―――!!!
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(C) うみやまねこ/成瀬ちはや/シーモアコミックス
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