結婚2年目…周囲も羨むイケメンで誠実な夫と、平穏な生活を送っていた29歳の文(あや)。ある日、文は夫のスマホに届いた意味深なメッセージを見てしまう。そして帰りが遅くなり始める夫…。夫の浮気、追及する？しない？迷いの結婚生活が始まる――。
累計500万部を突破した大人気作『にぶんのいち夫婦』(原作:夏川ゆきの 漫画:黒沢明世)より、一部をご紹介します。
第3話
次回、続きます。『にぶんのいち夫婦』は、コミックシーモアなど各電子書店で配信中。また、完全新作の番外編スピンオフも絶賛配信中です!
自慢の夫だと思っていた…“あの日”までは
▶『にぶんのいち夫婦』を一気読み
『にぶんのいち夫婦』(原作:夏川ゆきの 漫画:黒沢明世/マンガボックス)
「自慢の夫だと思っていた…“あの日”までは」 結婚2年目、29歳の文(あや)は、周囲も羨むイケメンで誠実な夫と平穏な生活を送っていた。ある日、文は夫の携帯電話に届いた意味深なメッセージを見てしまう。そして帰りが遅くなり始める夫…。「本当に仕事が忙しいの? それとも何か他に理由があるの…!?」 夫を問いただして夫婦関係が壊れるかもしれないリスクをとるか、自分の心にしまってこれからの日常を守るか…。迷いの結婚生活が始まる――。
コミックシーモアなど各電子書店で配信中、完全新作の番外編スピンオフも絶賛配信中です!
(C)夏川ゆきの・黒沢明世/マンガボックス