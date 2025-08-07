日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

夫と娘にドン引きされた…。老化のせいで指摘されるようになったこと

老化によって聴力が低下。その結果、自分の声量を正確に把握できず、声が大きくなってしまう…。誰にでも起こり得る老化現象です。あなたの周りの声が大きい人も、もしかしたら老化のせいで声が大きくなってしまっているだけで、悪気はないのかもしれません。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

