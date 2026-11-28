今や各メーカーの定番となったラグジュアリーSUV。その元祖といえば、ランボルギーニ LM002が筆頭に挙がるだろう。しかし、それでも物足りないという貴方に。荒れ地でも贅沢を味わえる、こんなレアSUVたちはいかが？

【画像】何台知ってる？マニアをうならせる通好みのラグジュアリーSUV（写真6点）

GLENFROME FACET（グレンフロム・ファセット）

1980年代、カスタム・レンジローバーはまさに時代の最先端だった。なかでもグレンフロムの作品群は、ほどよくやり過ぎなモデルから、やり過ぎにもほどがあるというモデルまで百花繚乱で、レンジローバーをオープン化したり、6輪化したり、改造に改造を重ねていた。

そしてブリストルにあってグレンフロムは、ついにデザインで振り切る。元マーコスのデニス・アダムスがレンジローバー・ベースの超奇抜でラグジュアリーなSUVクーペを作り上げた。もとはグレンフロム・デザート・パトロール・ヴィークルと呼ばれていたのだが、1983年のロンドン・モーターフェアでのデビュー時には、よりキレのあるファセットと名乗っている。価格は￡5万5000（現在の価値で約20万ポンド）から。

くさび形の弾丸フォルムで、タルガ風ルーフに、長方形のヴォクスホール・シェベット用ヘッドライト（ほどなく丸型に変更された）、ウォルナットのダッシュ、そしてドラロン（アクリル繊維）またはレザーの内装を備えていた。のちにファセットからは、オープン版の姉妹車、プロフィールも派生する。

アダムスはさらに自身のブランド・ロートラックスを立ち上げ、キットカーでこの発想をより簡素な形で再び世に送り出している。

SBARRO WINDHOUN（スバッロ・ウィンドハウンド）

フランコ・スバッロは「量産車は作りたくない」と公言し、その望みどおりのキャリアを歩んだ。BMW328のレプリカを例外にすれば、彼の作品で生産台数が3桁に届いたことは一度たりともない。

ウィンドハウンドは1970年代後半に登場し、台数という意味では最も量産に近い存在だったといえる。とはいえ、実態はワンオフの連作に近かったという見方もできよう。メルセデス・ベンツGクラス（Gワーゲン）のシャシーを使う点は共通でも、同じ仕様のウィンドハウンドは2台と存在しなかったのだからだ。

ボディは2ドア／4ドアが用意され、足まわりも4輪／6輪を設定。6輪仕様はウィンドホーク（写真）とも呼ばれた。ルーフのパネルから座席がせり上がり、オーナーが野生動物を狙えるようにした車両もあれば、6.9リッターのメルセデスV8を積んだ車両もあった。BMWの直列6気筒を積んだ例もあれば、ジープのエンジンを載せた例もあった。

ウィンドハウンドは1980年のパリ～ダカール・ラリーにも投入されたが、早々にリタイア。スイスのグランソンでは最大14台が製作されたとされ、スバッロはその後も、やや名前がちぐはぐな擬似バギーのウィンディや、巨体のモンスターGでオフローダー路線を再び追いかけている。いずれにしても生まれるのが早すぎたアイデアだった。

MONTEVERDI SAFARI（モンテヴェルディ・サファリ）

スイスのピーター・モンテヴェルディは、少量生産エキゾチックカー・メーカーでありながら、きちんと利益を出した数少ないプライベートブランド・オーナーのひとりだった。とはいえ、1973年のオイルショックで高価で特殊な車を売ることはそう簡単ではなかった。そこへ排ガスと安全の新規制が襲いかかり、新型車開発にかかるコストまで上昇したのだから、彼が事業を畳まなかったこと自体が驚きだ。

彼の妙手は、ゼロから作り上げるのではなく、既存の素材をうまく調理する方向へ舵を切ったことだった。その狙いはスポーツ／GTだけに留まらない。オフローダーのサファリは、インターナショナル・ハーベスター・スカウトIIに、イタリアのカロッツェリア、フィッソーレが手を入れてイメージチェンジしたモデルにすぎなかった。

モンテヴェルディは1976年にサファリを市場へ投入し、エアコンや電動ウインドウなどを標準装備とするラグジュアリーSUVとして売り出した。オプションには冷蔵庫やテレビまで用意されていた。相対的な話ではあるもののこれがまた成功し、1982年に生産を終えるまでに、数百台が砂っぽい土地の国へと渡っている。

さらに儲かったのはレンジローバーの4ドア・コンバージョンだ。ホイールベースを変えずに追加のドアをねじ込んだだけだが、ランドローバーを十分に感心させたうえ、彼らはそのデザインを量産するに至る。1994年までに製造された全車について、ロイヤリティが支払われたという。

ENFIELD SAFARI（エンフィールド・サファリ）

エンフィールド・オートモーティブはEV生産の先駆者的存在で、ワイト島（のちにギリシャのシリオス島）で作られたマイクロ２シーターBEVの”8000”を受け入れるには、世の中はまだ少し早すぎたようだ。

そんな同社が1972年のブリティッシュ・インターナショナル・モーターショーにサファリというエンジンモデルを持ち込んだというのだから、当時は意外であったに相違ない。ジープ・ワゴニアのシャシーをベースに、設計を担ったのはエンフィールドの常連エンジニア、ジョン・エイクロイド。彼はむしろスラストIIというスピード記録車への関与で知られる人物だろう。

サファリはアルミボディに、どこか乗用車のような雰囲気のスタイリングをまとっていた。姉妹車としてランドローバーのシャシーを使ったエステート版も計画されたが、このプロジェクトは後に白紙となり、シリオス拠点の造船メーカーが受け継ぎ、ネオリアン・シカゴとして日の目を見た。といっても生産台数はわずかに2台と言われているが。こちらもジープ・ワゴニアをベースに、ゲオルギオス・ミカエルがデザインしたフェンダーアーチ仕様の1930年代風シルエットが与えられていた。

FELBER OASIS（フェルバー・オアシス）

もうひとりのスイスのコンストラクター、ウィリー・フェルバーの変幻自在な作品群は、フェラーリ365GTC/4ベースのビーチカーからネオクラシックのレプリカまで、さらには着飾ったアウトビアンキA112からロールス・ロイス風のポンティアック・ファイアーバードトランザムまでと多岐に及んでいた。

宿敵モンテヴェルディと同様、彼もインターナショナル・ハーベスター・スカウトをベースに、ラグジュアリーSUV市場へ参入する。1978年に登場したオアシスだったが、リスタイルは高評価を受けたとは言い難く、スコップのように突き出た独特のノーズと（一部車両では）どこかアルファロメオを思わせるグリルが特徴でもあった。

モンテヴェルディがドナー車のパワートレーンにほとんど手を入れることがなかったのに対して、フェルバーはビッグブロックのクライスラーV8を含むエンジン選択肢まで用意。オアシスは1980年まで販売された。

フェルバーは1984年、シボレー・ブレイザーをベースにしたオアシスMk.2で再び勝負にうって出る。しかしこれは一台限りの存在に終わってしまった。

STUTZ BEAR（スタッツ・ベア）

オリジナルのスタッツ社は、戦前、アメリカを代表する名門メーカーのひとつだった。だが1960年代後半の復活劇は、たぶんそこまで壮大ではなかったようだ。

それでも、ヴァージル・エクスナーがポンティアックをベースに仕立て直したその姿は、とにかく目立つ。エルヴィス・プレスリー、フランク・シナトラ、イーベル・クニーベルといった面々が顧客だったことが、そのキャラクターを物語っているだろう。控えめであるとはとてもじゃないが言い難い。同様のことは1980年代前半～半ばにかけてスタッツがラグジュアリーSUVの世界へ踏み込んだ時にも当てはまる。

ベアはシボレー・サバーバンのシャシーを土台にした、いささか異色の一台で、ロールス・ロイス風のグリル、縦に重ねたヘッドライト、そして開閉式ルーフまで備えていた。製造台数はわずかに46台とされ、その一部はサウジアラビアの王室護衛隊で使われたともいわれる。スタッツはさらに、装飾を控えめにして装甲を施した仕様も手がけていた。

編集翻訳：西川淳 Transcreation：Jun NISHIKAWA

Words：Richard Heseltine