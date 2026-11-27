オリーブグリーンのボディに、ボンネットいっぱいに描かれた「911」の文字。2026年6月に東京で開かれた自動車オークションで見かけた、ポルシェの限定モデルです。

さて、このクルマの車名は何でしょう? 次の3つから選んでください。

①911 Sport Classic

②911 Spirit 70

③911 Targa 4S Heritage Design Edition

ヒント

屋根は布製のソフトトップで、ボディはオープンカーのカブリオレ。世界限定台数は1,500台です。

正解は

【答え】ポルシェ「911 Spirit 70」

正解は②の「911 Spirit 70」でした。

911 Spirit 70は、ポルシェが過去のモデルのデザイン要素を最新モデルによみがえらせる「ヘリテージデザイン」シリーズの第3弾です。ポルシェジャパンは、このクルマを1970年代と1980年代初頭の雰囲気を復活させるモデルだと説明しています。日本では2025年4月に予約受注が始まり、価格は3,341万円でした。

選択肢の①と③も、同じシリーズの仲間です。③の「911 Targa 4S Heritage Design Edition」は2020年に登場した第1弾で、テーマは1950年代～1960年代初頭。①の「911 Sport Classic」は2022年の第2弾で、1960年代～1970年代初頭のスタイルをよみがえらせた、世界1,250台の限定車です。

ボンネットのストライプにも意味がある

ボンネットに並ぶ3本のストライプと縦に引き伸ばしたような「911」の文字は、1970年代のデカールを思わせるデザインです。ポルシェによると、当時のスポーツカーのドライバーは、前を走るクルマのバックミラーに映ったときに気づいてもらいやすいよう、ボディに縦じまのステッカーを貼っていたのだそう。よく見ると、ソフトトップにも同系色のストライプが入っています。

ボンネット中央のエンブレムも、1963年当時のものとほぼ同じデザインの特別仕様です。

ドアの大きな数字は、ポルシェのモータースポーツの歴史をイメージしたゼッケン風のグラフィックで、クルマごとのスタートナンバーが入ります。グラフィックを付けない仕様も選べます。

ドアにはゼッケン風のグラフィック

リアに回ると、「PORSCHE」のロゴと車名のエンブレムは金色。フロントフェンダーにも金色の「Porsche Exclusive Manufaktur」バッジが付いています。インテリアでは、1977年に「928」で初めて採用された「パシャ」柄のファブリックや、名車「356」を思わせるグリーンの数字のメーターなど、細部まで当時の雰囲気が再現されています。

中身は最新の911

見た目はレトロでも、中身は最新の911です。ベースは「911カレラGTSカブリオレ」で、3.6リッター水平対向6気筒エンジンに「T-ハイブリッド」システムを組み合わせ、システム最高出力541PS、システム最大トルク610Nmを発揮。0-100km/h加速は3.1秒(スポーツクロノパッケージ装着時)、最高速度は312km/hです。

オークションでの評価は?

写真を撮影したのは、2026年6月にCITY CIRCUIT TOKYO BAY(東京都江東区)で開催された「BH AUCTION TOKYO 06.21」の会場です。出品された個体は走行わずか69kmで、落札予想額は3,700万～3,900万円。実際の落札額は4,551万円でした。新車価格を上回る価格で、限定車ならではの人気ぶりがうかがえます。