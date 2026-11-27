2026年11月26日、東京タワーのお膝元にある東京プリンスホテルの駐車場で、思わず足が止まるクルマに遭遇した。真っ黄色のボディに巨大なリアウイング。紅葉した木々と東京タワーを背負ってたたずむその姿は、まさに“悪魔的”なカッコよさだ。

会場は輸入車のEVだらけ

この日、東京プリンスホテルの駐車場では、日本自動車輸入組合(JAIA)が主催する「未来へ、MOVE！ JAIA モビリティイベント in 東京・神奈川」が開催されていた。輸入車の電動化を軸に、自動車文化とモビリティ社会の今を発信するイベントだ。

会場で見かけた電動車の中で気になったのが、ベントレー初のEV「トルカル」だ。日本初公開は2026年11月19日なので、まだ“できたてホヤホヤ”の新型車である。最高出力888PS、最大トルク1,350Nmを発生し、0-100km/h加速は2.9秒。日本での価格は2,927万円からとなっている。

ポルシェのEV「カイエン ターボ エレクトリック」も展示されていた。ローンチコントロール作動時の最高出力は850kW(1,156PS!)、最大トルクは1,500Nmというとんでもない数字で、113kWhのバッテリーによる航続距離(WLTP複合)は最大623kmに達する。価格は2,101万円。会場の車両はリアアクスルステアリングやセラミックブレーキ、22インチホイールなどのオプションを数多く装着していて、オプション込みの価格は2,885万7,000円に達していた。

ポルシェ「カイエン ターボ エレクトリック」。最高出力は1,156PSに達する

会場には、ちょっと毛色の違う電動車もあった。韓国Kia(キア)のEVバン「PV5」だ。日本では双日の100％子会社であるKia PBVジャパンが2026年5月から販売していて、5人乗りの「PV5パッセンジャー」と2人乗りの商用モデル「PV5カーゴ」の2タイプを用意する。価格はパッセンジャーが679万～769万円、カーゴが619万～679万円だ。

日本での反応をKia PBVジャパンの広報担当者に聞いてみると、発売からまだ半年ほどで「最初のスタートダッシュの段階」とのこと。キアというブランド自体の認知もこれからだが、販売店は7店舗まで広がり、今年度は商用・乗用合わせて1,000台の販売を目標に掲げている。「簡単にはいかないのも重々承知の上」での目標だというが、思っていたより理解してくれる人が多いと手応えを感じているそうだ。

EV購入のCEV補助金は先ごろ受け付けが終了になってしまったが、商用車については、まだ補助金が取得できるとのこと。ランニングコストを合わせて考えると、PV5カーゴは、ガソリンエンジンを積む人気の国産商用バンと同等レベルの金額で運用できるという。

そんな電動車だらけの会場で、ひときわ異彩を放っていたのが冒頭の黄色いクルマだったのである。

正体は“悪魔”の名を持つレーシングカー

このクルマはランボルギーニ「ディアブロ」の中でも特別な1台、2000年式の「ディアブロGTR」だ。ちなみに、ディアブロはスペイン語で「悪魔」という意味。

車両を展示していたBHオークションの説明によれば、ディアブロGTRは全体でわずか30台しか作られていない。この個体はドイツのReiter Engineering(ライターエンジニアリング)が製作したもので、同仕様のクルマは世界に10台しか存在しないとされている。市販車を改造したのではなく、ランボルギーニが供給したホワイトボディ(塗装前の骨格)から組み上げた1台だという。

エンジンは自然吸気のV型12気筒DOHCで、トランスミッションはレース用のシーケンシャル。車内をのぞくと、張り巡らされたロールケージとバケットシートが目に飛び込んでくる。快適装備とは無縁の、完全なレースの世界だ。

それでいて競技で酷使された形跡はなく、走行距離は2,080kmにとどまっている。大切に保管されてきた個体のようだ。

予想落札価格は1億4,000万円から

フロントウインドーには、オークションの出品車であることを示すボードが置かれていた。ロット番号は21で、予想落札価格は1億4,000万円～1億8,000万円。億単位のクルマを目の前で見られる機会は、なかなかない。

なお、これはあくまで予想の価格であり、実際にいくらで落札されるかはオークション当日までわからない。

実物は今週末、有明で見られるぞ

このディアブロGTRが出品されるのは、BHオークションが2026年11月28日・29日に開催する「TOKYO ARIAKE Autumn | SUPERCAR AUCTION」。会場は東京都江東区有明の「ブリリアランニングスタジアム」(livedoor URBAN SPORTS PARK内)だ。

来場は無料で、入場制限もないとのこと。入札には事前の登録が必要だが、見るだけなら誰でもOKだ。1億円を超えるクルマを買う予定はなくても、“悪魔”を間近で見てみたい人は、週末に有明まで足を延ばしてみてはいかがだろうか。オークション本番は29日13時からで、28日は10時～19時に下見ができる。

【フォトギャラリー】ディアブロGTR

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